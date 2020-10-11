Что такое накрутка посещений сайта, и когда ее заказывать?

Чтобы повысить показатели, успеть уложится в запланированные KPI или повысить свои позиции в выдаче поисковиков, вебмастера и владельцы сайтов иногда прибегают к накрутке посещений сайта, то есть к увеличению количества посетителей на сайте. Сюда же можно отнести просмотры отдельных страниц, прокрутки и скролы на лендингах, переходы по ссылкам, подписки, лайки и комментарии. Поговорим об этом подробнее.

К примеру, текущая посещаемость сайта – несколько тысяч уникальных посетителей в сутки, но этого не хватает, нужно бы увидеть цифру в 100 тысяч. Конечно, можно постепенно наращивать аудиторию вашего ресурса и долго ждать заветных показателей, но часто бывает так, что времени на этого в текущий момент нет.

Используя специальные сервисы по привлечению дешевого трафика, можно добиться того, что на сайте будет отражаться в десятки, сотни, а то и тысячи раз больше посещений, чем до старта накрутки. Качественные сервисы обеспечивают и желаемые параметры — географию, время на сайте, глубину просмотра и другие. Нужно тщательно выбирать и проверять работу сервисов, чтобы не попасть на дешевую накрутку от которой будет больше вреда чем пользы. Если заходы совершаются с одного ip или с одинаковых устройств — это может негативно отразится на сайте. Некачественная накрутка легко определяется системами аналитики. Мы как раз готовим статью — как определить некачественный трафик на сайте.

Когда может понадобиться накрутка?

Ситуации бывают разные — от проверки работы сайта под большой нагрузкой до ускорения регистрации площадки в партнёрской программе или для seo-продвижения.

Пример естественного графика регионального новостного ресурса. Хорошую накрутку трафика не видно.

Партнерские программы, тизерные и баннерные сети, а также другие подобные ресурсы иногда требуют определенной посещаемости. Например, посещаемость сайта — 5 тысяч, а «партнерка» требует минимум 10. Если накрутить посещаемость до 10 тысяч, сайт примут.

Пользуются такими инструментами и оптимизаторы, которые продвигают сайты на заказ. Например, заказчик требует дотянуть посещаемость до определенной цифры. Сроки подходят к концу, а результаты далеки от удовлетворительных. Однако банальную накрутку c одинаковых ip-адресов (бывает что и с одного-двух), с однотипными действиями или с очень коротким (чаще всего тоже одинаковым ) временем просмотра страниц сайте — может вычислить любой заказчик. Это относится и к модераторам партнерских программ, которые требуют предоставления полного доступа к статистике (Яндекс.Метрика или Google Analytics). Поэтому выбирая сервис для накрутки трафика — прежде всего обратите внимание, чтобы каждый визит/просмотр имел уникальный ip-адрес и возможность выбора времени нахождения на странице и глубины просмотра.

Преимущества и недостатки накрутки посещений

Разумеется, накрутка просмотров сайта — самый быстрый способ увеличить посещаемость, поднять таким способом трафик с одной тысячи до нескольких сотен можно очень быстро.

экономия времени на создании контента или поиске дополнительных источников трафика;

при правильной настройке улучшаются seo-показатели ресурса;

можно проверить работу сайта под большой нагрузкой;

при использовании качественного сервиса накрутки, можно также понять как будут вести себя пользователи на сайте, привлечённые с других каналов — получить своеобразную карту распределения трафика

трафик с накруток не приносит вам прямого дохода, т. е. с него не будет конверсий или заказов

временные затраты – несмотря на то, что это очень быстрый способ получить трафик на сайт, он тоже требует времени — как минимум нужно всё грамотно настроить и периодически проверять/обновлять проекты, чтобы получать долговременный результат.

Способы накрутки трафика

Cамыми простыми и распространенными способами являются скрипты и программы, когда пишется код, который вмешивается в работу счетчиков подсчета посетителей, такие средства обычно очень дешевы и предлагают неограниченного количество “посетителей” за смехотворные суммы, между тем такие способы очень легко отслеживаются не только людьми, но и поисковыми системами — на счётчиках видные совсем нереальные линии трафика, визиты получаются короткими — меньше 15 секунд (что скорее негативно отразится на ресурсе, так как может быть расценено системами аналитики как “отказ”), никакие действия на сайте не совершаются, в источниках трафика иногда даже можно увидеть “localhost”. От такой накрутки может быть только вред.

Куда более надежный способ – обратится в специализированную компанию или пользоваться проверенным сервисом. Наша рекомендация по услуге накрутки — traff.org. Посещения на веб сайт совершаются с разных устройств, операционных систем, браузеров и IP-адресов, можно выбирать время просмотра одной страницы и глубину просмотра страниц, выбирать и настраивать график посещений, есть также большой выбор географии и другие полезные seo-инструменты. Такая накрутка улучшает поведенческие факторы, что, в свою очередь, делает сайт авторитетнее в глазах поисковых систем. Все, что нужно сделать – просто создать аккаунт и вам станут доступны все возможности сервиса, а так же 100 бесплатных посещений.

Пример графика с накруткой просмотров в Яндекс.метрике

Подводим итоги

Прежде чем заказывать накрутку, вам следует четко понимать, для каких целей нужна накрутка трафика: seo-продвижение, проверка работоспособности сайта под нагрузкой на больших объемах посещений, достижение нужных результатов или исследование поведения пользователей. Не стоит пользоваться скриптами и программами для накрутки — почти всегда это однотипные некачественные визиты с одинаковых ip (повезёт если не с одного-двух) без возможности настроить время и глубину на сайте — т. е. без поведенческих факторов.

Если хотите воспользоваться — выбирайте надежный сервис, где у вас будут гибкие настройки и возможность полностью контролировать показатели и весь процесс.