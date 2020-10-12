С чего начинается продвижение сайта в Яндексе?

Чтобы добиться хороших результатов и попасть в топ выдачи в поиске Яндекс, следует соблюдать все основные требования, которые он предъявляет к сайтам. Для этого сайт должен быть не только оптимизирован, но и отвечать на все запросы пользователя. Чтобы этого добиться, придётся потратить много усилий, а возможно и денежных средств.

Яндекс — такой Яндекс.

Первый этап продвижения

Глупо начинать SEO-продвижение, предварительно не проверив сайт на наличие следующих проблем:

Ошибки в коде; Отсутствие адаптивности под мобильные устройства; Отсутствие кросбраузерности; Ошибки «404»; Наличие дублей страниц; Правильно настроенный файл robots.txt; Наличие карты сайта Sitemap; Оптимизация изображений.

Начинать продвижение своего ресурса следует именно с устранения вышеперечисленных проблем. Вкладывать деньги в технически неисправный сайт является большой ошибкой многих владельцев таких ресурсов.

Поисковая система Яндекс не даст такому сайту занять лидирующие позиции без устранения этих ошибок. Для того чтобы проанализировать WEB-сайт, существует множество бесплатных и платных ресурсов. Для этого достаточно вбить доменное имя своего сайта, и по истечению некоторого времени, отобразится полная информация, включая ошибки и рекомендации по их устранению.

Также существуют множество организаций, которые смогут провести технический аудит, а также предложат целый кейс мероприятий по устранению проблем.

Второй этап продвижения

Важнейшим этапом в SEO-продвижении является сбор семантического ядра. Семантическое ядро – это запросы, по которым будет продвигаться сайт, привлекая посетителей на свои страницы. Здесь следует определиться, по каким ключам будет идти раскрутка WEB-ресурса. Как известно, существуют три вида запросов:

высокочастотные (ВЧ-запросы)

среднечастотные (СЧ-запросы)

низкочастотные (НЧ-запросы)

Продвижение по ВЧ запросом может не дать результатов, так как по ним имеется большая конкуренция. Начинать продвижение молодого сайта следует по НЧ запросам.

Не всегда продвижение по НЧ запросам может быть эффективным. Причина та же – конкуренция. Даже НЧ запрос может быть «непробиваемым», так как может приносить свыше 1000 посетителей в сутки. Поэтому, разрабатывая семантическое ядро, следует учитывать этот факт. Главное отталкиваться от тематики сайта, а лучше проанализировать своих конкурентов, выбрать ключи которые не сильно популярны.

Проанализировать конкурентов можно на разных ресурсах -как на платных, так и на бесплатных. Например, Серптсат — ресурс платный, но он даст полное понимание о том, по каким запросам «двигаются» ваши конкуренты и какие страницы они продвигают.

SEO-оптимизация контента

После того как были собраны «ключи», необходимо приступить к написанию SEO-текстов. Вся сложность заключается в том, что текст должен не только отвечать на вопросы посетителей, но и «нравится» поисковым системам. В противном случае до посетителя он не дойдёт, так как Яндекс не будет проводить его ранжирование для поисковой выдачи.

Основное требование, предъявляемое к контенту – быть уникальным. Только уникальный текст должен выкладываться на страницы вашего WEB-сайта. Также следует контролировать наличие «воды» в тексте и «академическую тошноту». «Академическая тошнота» — это переспам текста определенным словом.

Вторым этапом SEO-оптимизации контента является разбивка текста на абзацы. В тексте должен быть абзац Н1, Н2 и Н3.

Следует правильно заполнить мета-теги Title и Description. Эти мета-теги являются очень важными не только для привлечения посетителей, но и для поисковых систем.

Ну и третьим, не менее важным будет работа с поведенческими факторами! Тут может помочь накрутка трафика — получение сайтом посещений и просмотров по минимальным ценам с глубокими настройками ПФ. Только надежные сервисы могут обеспечить вам получение нужного количество просмотров страниц сайта в сутки. Важно чтобы все посещения происходили от уникальных пользователей, с разных ip-адресов и время просмотра сайта было больше 30 секунд. Для одностраничных небольших сайтов 15-30 секунд не являются критичными, однако общее правило — чем больше тем лучше!

Вывод: после того как вы создали или запустили свой сайт — проверьте и устраните наиболее типичные ошибки, затем наполняйте сайт качественным контентом и внимательно следите за поведением пользователей, при необходимости покупайте трафик или ищите как можно получать бесплатные посещения на сайт. Если вы будете делать всё правильно, то ваш ресурс непременно начнёт подниматься в поисковой выдаче Яндекса.

P. S. не забудьте зарегистрировать сайт в Яндекс.Вебмастер и установить на сайт Яндекс.Метрику — это значительно ускорит и упростит вашу работу.