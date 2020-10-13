Продвижение своих сайтов

После создания сайта, определения конъюнктуры рынка и выбора целевой аудитории, появляется вопрос продвижения, запущенного вами веб-ресурса. Ведь без качественной рекламы или seo-продвижения жизнедеятельность интернет-проекта заканчивается очень быстро.

Существует много вариантов как можно запустить продвижение — всё зависит от конечного потребителя вашего контента, товаров или услуг или непосредственно от вашего продукта. Нужно четкое представление о том, что и как вы будете продавать или продвигать и на кого ориентируется ваш сайт.

Вариантов может быть несколько, и в каждом из них есть свои преимущества и недостатки.

Как же определить какой вид рекламы или интернет-продвижения будет наиболее эффективен для данного конкретного сайта?

Все очень просто: к решению вопроса нужно подходить комплексно, а именно задействовать наиболее популярный метод продвижения сайтов — SEO продвижение!

SEO–продвижение всегда начинается с оптимизации. SEO оптимизация – это набор методов и инструментов, используемые для поднятие сайта в ТОПы поисковой выдачи поисковых систем (Яндекса, Гугла, Рамблера и других). Это очень эффективный инструмент для раскрутки сайтов, тем более на фоне всё более возрастающей конкуренции.

SEO-оптимизация включает в себя:

анализ сайта;

анализ ситуации на рынке и конкурентов;

устранение ошибок в шаблоне сайта (или в коде, если вдруг вы решили написать свой сайт самостоятельно)

составление такой структуры сайта, которая будет соответствовать целям вашей деятельности деятельности и, как следствие, работу с поведенческими факторами на сайте.

привлечение поискового трафика на сайт

время от времени помогает и накрутка посещений

мониторинг позиций в поисковой выдаче

Хорошо оптимизированный сайт – это имидж для ваших продуктов или услуг, и чем выше он при поисковом запросе – тем больше шансы продукта иметь спрос. В случае, если сайт не оптимизирован, то потребитель не желая изучать много новой информации — обратиться к тому из конкурентов, кто будет на более высоких позициях в поиске.

Кроме того, не стоит забывать об инструментах инструментах веб-аналитики и метриках сайта, точнее стоит их максимально задействовать. Метрика сайта – это инструмент или программное обеспечение (чаще всего сторонний код, например, Яндекс.Метрика) — позволяющие вам оценить посещаемость сайта и анализировать поведение пользователей. Код метрики стоит устанавливать на каждой страничке сайта, чтобы он максимально объективно фиксировал поведение каждого пользователя.

Многие поисковики опираются на показатели счётчиков. Тот же Яндекс в своём веб-мастере прямо предлагает включать обход по счетчикам. Из этого можно сделать простой вывод, что накрутка яндекс метрики может оказаться полезной для seo-продвижения.

Использование различных инструментов — Яндекс Метрики (Yandex.Metrica) , Гугл аналитики (Google Analytics), Веб-мастера и других, дают возможность понять и проанализировать вашу аудиторию, период нахождения на сайте, количество просмотров, уровень конверсий и много другой полезной информации. С их помощью можно четко отслеживать все преимущества и недоработки по каждой странице вашего интернет-ресурса.

Когда работа над сайтом налажена и он начал приносить первые результаты – не в коем случае не останавливаемся и постоянно работаем над повышением качества контента, улучшением поведенческих факторов и привлечением новой аудитории — т. е. на увеличением посещаемости.

Продвижение сайта – это дело постоянное и иногда затратное, поэтому, прежде, чем заняться продвижением – нужно определиться с бюджетом и теми инструментами раскрутки, которые хотите использовать. От этого и зависит ваш бюджет. Как бы там ни было — вашими базовыми затратами (времени — если вы делаете всё лично, или денег — если заказывается) станут:

написание или покупка контента: статьи, обзоры, продающие тексты

покупка ссылок

ведение социальный сетей (да да, про них обязательно расскажем в других статьях)

работа с поведенческими факторами

привлечение поискового трафика или покупка посещений на сайт.

Заняться оптимизацией можно как самостоятельно, так и доверить эту работу специалистам — рекламным агентствам или фрилансерам.

Выбор остается за Вами! В любом случае — будет интересно.