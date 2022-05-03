Накрутка трафика - Инструкция

Накрутка трафика. Зачем она вам?

Сначала нужно определится для каких целей вам нужна нарктка трафика:

Накрутка счетчиков (например Яндекс Метрики, Liveinternte или Google Analytics)

Борьба за позиции в поисковой выдаче (влияние на CTR на поиске)

Переходы по ссылкам (например, для ускоренеия индексации)

Иногда вебмастера хотят искучственно увеличить клики на рекламные банеры или сссылки - но мы не рекомендуем использовать наркту для этой цели. Вас могут оштрафовать или даже забанить рекламные системы. Поэтому используя накрутку для кликов или переходов по рекламе вы должны осозновать все риски.

Владельцы сайтов могут пользоватся накрутокой трафика и для других целей: Улушчение внутренних или внешних поведенческих фаторов на сайте, раскрутка статей, путем увеличения их просмотров и пр.

Для всех рекомендованных видов накрутки можно использовать сайт traff.org

Для счечитков: используйте Визитор

Для поиска: Клики из поиска

Для ссылок: Усилитель ссылок.

Как начать

Для начала создайте и подтвердите аккаунт на сервисе traff.org

Чтобы начать пользоватся сайтом - зарегистрируйтесь https://app.traff.org/user/register и активируйте свой аккаунт:

Напишите свою почту и придумайте пароль Перейдите на полученную ссылку активации аккаунта (ингда попопдает в “Promotions” если используете gmail

Окно регистрации аккаунта

Иногда письмо с подверждением попадает в папку Promotions

Cоздайте проект в нужном вам продукте (в зависимости от ваших задач это могут быть Визитор, Клики из поиска, Усилитель сылок или SERM)

Начнем по порядку.

Накрутка трафика через Визитор

Если ваша задача увеличить показатели счетчиков на сайте или улушчшить внутренние поведенческие факторы, то вам подойдет Визитор.

Визитор отоброжается во всех популярных счетчиках:

Google Analytics

Yandex Metrica

Liveinternet

Rumbler

Mail.ru

И других, даже на кастомных разработках.

Можно влиять на количество визитов в сутки, расписание визитов по часам, время визита и глубину посещаемых страниц. Посещать можно как главную так и любые другие страницы или разделы сайта. Можно использжовать ссылки с UTM-метками.

Окно настройки проекта в "Визиторе" - выбор количества и параметров посещений

Создайте проект в Визиторе, нажав на кнопку “Создать проект”

Вы попадете на страницу настройки проекта (любые настройки можно будет потом изменить, все изменения происходят мгновенно после нажаатия кнопки “Сохранить”, но тем не менее, просим вас внимательно отнестить к настройке вашего проекта”

Укажите Имя проекта (если у вас будет много проетков пострарайтесь писать понятные названия - будет удобней) в поле Адрес сайата поместите ссылку на ваш сайт или страницу куда планируете напрявлять траффик (можно добвлять ссылки вместо с UTM-метками)

Количество визитов в сутки - это то количество посещений которое вам нужно получать ежедневно - в течение 24 часов. Если в месяц вам нужно 30 000 посещений, то в сутки соотвественно 1000.

Распределние - это распределение посещений по часам, мы рекомендуем выбирать “Естественное” распределение, если вам нужны кастомные настройки посещений по часам - просто потяните соотвествующий ползунок вверх или вниз.

Временная зона - это ваш часовой пояс, укажите нужную вам временную зону (часовой пояс по которому настроенная ваша система аналитки/метрики)

Глубина и время на сайте - параметры могут быть установлены от 1 страницы до 3-х, время от 0 секунд до 90 секунд на страницу. Т.е. максимально до 270 секунд (4,5 минуты) на сайте. Если вам нужны большие параметры - напишите нам https://traff.org/contacts/ - это будет чуть дороже.

Точки входа, ключевые слова, собственные источники.

Окно настройки проекта в "Визиторе" - точки входа, ключевые слова, свои исочники

В проект можно добовлять неограниченное (в пределах разумного) количество точек вохда на сайт. Ключевых слов (если вы выбираете “Поисковые” источники, если в истончиках не выбранн не один из поисковиков - то Ключевые слова - можно не добовлять Свои источинки - если вам нужно указать кастомный источники или несолько - добавьте их в поле “Свои источинки” и также выбирите “Свои источники” в Источниках посещений (ниже при настройке).

Настройка Географии, источников и устройтсв.

Окно настройки проекта в "Визиторе" - точки входа, ключевые слова, свои исочники

В разделе Геогрифия - выбирите нужное вам ГЕО, в некатырх регионах есть возможность таргетироваться до города (если вашего города нет - уточните, возможно сможем его добавить ). Географию трафика можно смешивать - выбирать несколько нужных вам ГЕО в нужных пропорциях.

Источники трафика - важный пункт настройки проекта. Не забывайте о выборе нужных вам источников посещений, если оставить этот раздел не настроенным - то вы будете получать только прямые посещения. Выбор источников большой - социальные сети, поисковики, мессенджеры. Если не нашли нужный вам - можете добавить “Свои источники” при этом указаов их выше в разделе “Свои источники.

В следующем материале мы подробно расскажем по Кликаих из поиска.