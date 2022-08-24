В чем преимущества email-маркетинга?

Если для обычного пользователя электронная почта чаще необходима просто для регистрации в различных интернет-магазинах и социальных сетях, то для бизнеса – это обязательное средство деловой переписки. Но, неизменно электронная почта есть у каждого пользователя компьютером, поэтому и email-маркетинг является важным средством коммуникации между бизнесом и потенциальными клиентами. Правильно настроенная рассылка на электронную почту – эффективный маркетинговый инструмент. Вместе со специалистами Traff.org попробуем разобраться, что такое email-маркетинг, а также основные преимущества использования.

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Email-маркетинг: что это такое?

Маркетинг по электронной почте – это недооцененный многими предпринимателями маркетинговый канал, в котором используется почта для продвижения услуг компании или продуктов в интернет-магазинах. Подобная форма общения с постоянными и потенциальными клиентами позволяет целевой аудитории узнать о последних предложениях и товарах. Владелец бизнеса сможет проинформировать клиентов из базы о скидках, новых продуктах или новостях, связанных с деятельностью компании. Также email-маркетинг играет важную роль для привлечения потенциальных клиентов, повышает имидж компании, строит доверительные отношения клиента и поддерживает его вовлеченность в продукт. Вместе с этим происходит накрутка поведенческих факторов сайта – пользователи переходят на сайт из письма, изучая подробней предложения, что обязательно будет оценено Google и Яндекс. Может применяться не только для проведения продажи, но и просто для того, чтобы напомнить пользователю о компании или конкретной покупке, если, например, в корзине находятся не купленные товары. Все это способствует тому, что email-маркетинг является мощным инструментом для привлечения клиентов и повышения продаж.

Ключевые преимущества email-маркетинга

Высокая эффективность привлечения клиентов

Правильно разработанная и ненавязчивая рассылка по электронной почте положительно будет влиять на аудиторию, укрепляя взаимоотношения с ними. Это положительно будет отражаться на конверсии. Особенно будет эффективным в том случае, если нужно конвертировать подписчиков сайта в клиентов.

Доступная стоимость рекламной кампании

Если сравнивать с другими каналами традиционного продвижения, то email-рассылка стоит значительно дешевле. При своей доступной цене, возможна отправка писем сразу нескольким тысяч человек. И если даже всего 5% из общей массы заинтересуется предложенной скидкой, это с лихвой окупит всю проведенную рекламную кампанию. От взаимодействия клиентов увеличиться ROI. Доступная стоимость email-маркетинга делает его доступным для малого бизнеса.

Сегментация рекламной кампании

Повышает эффективность email-маркетинга возможность выбора целевой аудитории, поэтому можно доносить актуальную информацию именно заинтересованным пользователям. Например, если вы создаете пост в социальной сети, то в этот момент вы безлико обращаетесь ко всем – потенциальный клиент не чувствует себя особенным. А в email-рассылке есть возможность обращаться ко всем людям по имени, отправляя исключительно те информацию, которая будет интересной всем сегментам вашей целевой аудитории. Статистика показывает, что письма с содержанием имени человек открываются в 22,5% случаев. То есть, отправив письмо 1000 потенциальным клиентам, 225 из них гарантированно откроют письмо. Тонкая настройка email-маркетинга дает возможность отправлять письма не просто потенциально заинтересованным лицам, но также людям, которые проживают в определенном городе или определенного возраста. Правильно выстроенная рассылка будет формировать лояльность пользователей к вам и вашей организации, не вызывая негативные ассоциации, как письма со спамом.

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Общение с теми, кто в вас заинтересован

Некоторые пользователи лично подписываются на рассылку от компании, этим самым подтверждают, что готовы получать письма с предложениями. И максимально эффективной рассылка по email будет при отправке писем тем, кто заинтересован. Это даст возможность добиться высокого показателя конверсии.

Call to action

Если ваша цель импульсные продажи, тогда для вас идеально подходит рассылка по электронной почте. Это связано с тем, что у пользователя есть возможность приобрести товар всего в несколько кликов. Для этого нужно использовать яркий СТА и ссылку на оформление заказа – это обеспечит результат, который не сможет гарантировать ни один другой канал продажи. ###Легко начать рассылку В отличие от контекстной рекламы или других средств рекламных инструментов, в email-маркетинге нет никаких сверхъестественных сложных технических решений, с которыми может разобраться только профессионал. Даже самостоятельно можно провести рекламную кампанию по понравившемуся шаблону, подобрав подходящие картинки и видеоролики. Совет: практика доказывает, что наиболее эффективными являются простые шаблоны, в которых нет лишних элементов. В любом письме именно контент является самой важной частью, а лишние элементы будут попросту отвлекать от продаж.

Гарантированное действие

Фактически все пользователи как-то взаимодействуют с письмом, которое пришло – отвечает на него, пересылает, переходит по ссылкам, подтверждает и т. д. То есть, любое письмо, находящееся на электронной почте, ориентированно на определенное действие. Если письмо понравилось пользователю, он и вовсе может поделиться ним со своим другом или коллегой, что открывает доступ к новым клиентам. Это привлекает трафик на сайт, этим самым происходит накрутка трафика на сайт. Можете быть уверенными, что email письма гарантированно покажут результат.

Просто контролировать

Важным преимуществом является то, что маркетинг по email просто будет контролировать, поэтому если вы движетесь в неправильном направлении, сразу же это заметите. В статистике через специализированные сервисы вы сможете сразу увидеть количество открытых и проигнорированных писем. Имея такую информацию, сможете максимально оперативно сориентироваться и настроить рекламную кампанию так, чтобы она приносила максимальный результат.

Ориентация на прогрессивное население

С 2019 года количество покупок в интернете с мобильных устройств превзошло покупки с компьютера. А именно email-рассылку максимально просто проверять с помощью мобильных устройств – приходит уведомление на главный экран и достаточно только открыть. Подобный симбиоз гарантирует, что количество продаж будет неуклонно расти.

Оперативность рекламной кампании

Результативность работы email-маркетинга будет заметной уже с первых секунду. Например, если письмо составлено таким образом, что клиенту будет предложена распродажа на 24 часа, вы обязательно сможете мотивировать подписчика совершить покупку – он не сможет проигнорировать столь выгодное предложение. В этом и сила маркетинга через электронную почту.

Применимо к любому бизнесу

Преимуществом маркетинга через email является то, что может использоваться совершенно в разных сферах, даже если на одном сайте товары разных категорий – вы можете настроить эффективную рекламу на каждый из них.

Обратная связь с клиентом

Кроме увеличения количества продаж, непосредственно рекламы и повышения лояльности от пользователей, рассылка по электронной почте – это оптимальный выбор для сбора обратной связи от клиентов. Ненавязчиво общаясь с клиентами через электронную почту, вы не просто напоминаете о себе, но вместе с этим даете возможность получить ценную информацию о вашем продукте. Если получаете обратную связь, то независимо от контекста сообщения, обязательно должна быть обратная связь.

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Вирусный эффект

Если вы будете создавать интересный контент для рассылки, тем более охотно подписчики будут помогать вам в его продвижении. Письма с полезным советом будут пересылаться другим пользователям, а также ними могут делиться в социальных сетях. Естественно, это только положительно будет помогать вам, если вы хотите накрутить посещаемость сайта. Повышение количества покупателей Не каждый человек, зашедший к вам на сайт, уверен в необходимости совершения покупки. Но именно правильно составленное письмо сможет «подогреть» его к совершению покупки. Он получит всю необходимую информацию. Подобные действия способны значительно увеличить вовлечение подписчиков и повысят заинтересованность в товаре.

Заключение

Очевидно, что email-маркетинг – это не морально устаревший, а недооцененный способ проведения рекламных кампаний. Именно таким образом можно напомнить о себе, а у потенциального клиента появляется возможность удобно ознакомиться с последними новостями, предложениями и особенностями конкретного товара/услуги. А самое важное, что стоимость рекламной кампании через email ниже, чем с любым другим маркетинговым инструментом. Идеально, если совмещать рассылку с другими инструментами, например, заказать накрутку трафика через Traff.org. Результаты не заставят себя долго ждать.