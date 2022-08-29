Почему стоит внедрить email-маркетинг в своем бизнесе?

Рассылка по email – это эффективный и относительно простой способ проведения рекламной кампании, благодаря которой владелец бизнеса может решить целый ряд задач. Многие специалисты считают, что продвижение товаров и услуг при помощи email – это устаревший способ, который давно утратил свою актуальность. Но специалисты Traff.org с этим мнение полностью не согласны. Рассмотрим, зачем нужен email маркетинг, а также основные причины его внедрения.

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Зачем нужен маркетинг по email?

Для каждого бизнеса и человека, работающего в интернет-сфере электронная почта является важным элементом коммуникации. По этой причине и рассылка по email – это источник маркетинговой коммуникации, который обладает целым рядом положительных характеристик – высокий показатель ROI. Всего 1$, вложенный в рекламную кампанию сможет принести до 50$ при правильной организации. Если сравнивать в Facebook и Twitter, то email-рассылка в 40 раз более эффективно привлекает новых клиентов, следовательно, проводится накрутка посещений и происходит улучшение поведенческих факторов.

Этот маркетинговый канал не мешает другим системам – он просто интегрируется с другими каналами коммуникации. Электронные письма прекрасно справляются с тем, чтобы расширить аудиторию, объединяясь с профиля в социальных сетях, push-уведомлениями и SMS. Также важно то, что email-рассылка будет способствовать SEO-продвижению. При создании качественного контента, вы будете отправлять его своим подписчикам и получать обратные ссылки, увеличивая значительно трафик на сайте. А поведенческие факторы обязательно будут оценены поисковыми системами Google и Яндекс.

Цели email-маркетинга

Выбирая email-рассылку для проведения маркетинговой кампании, вы сможете достигнуть следующих целей:

Повысить узнаваемость бренда. Правильно составленные письма, отправленные постоянным и потенциальным клиентам, помогут вам напомнить клиенту о бренде. Если время от времени человек будет видеть рассылку от вашей компании, тем больше вероятность того, что при поиске продукта, который есть на вашем сайте, они обязательно вспомнят именно о вас. Важно предоставлять не только рекламный, но и образовательный контент.

Увеличить количество продаж. Повысить количество продаж – именно это основная цель, с которой проводится маркетинговая компания. Если бренд будет заслуживать доверия, тогда клиент не будет долго сомневаться в том, необходимо ли ему покупать товар именно у вас. В это время, с помощью писем на email вы сможете информировать подписчиков о горячих предложениях, предстоящих распродажах и т. д.

Построить доверительные отношения. Если вы будете честными и прямолинейными со своими клиентами, тогда они точно оценят это. В письма вы можете добавлять отзывы и обзоры, чтобы у подписчиков было доказательство того, что вашему бренду доверяют. Также у вас будет возможность предоставить ссылку на страницу сайта, где находиться отзывы от других клиентов. В разделе с отзывами желательно добавить товары, которые были куплены.

Повысить трафик сайта. Даже не используя программы для накрутки поведенческих факторов сайта, email-маркетинг сможет повысить трафик. Если получится заинтересовать потенциальных клиентов и предложить им релевантное предложение, то гарантированно сможете увеличить количество посетителей – они гарантированно будут переходить по ссылкам. Подобным образом увеличивается посещаемость страниц, которые вы популяризируете, либо продвигаете тем, на которые приходить небольшое количество трафика.

Сократить цикл покупки. Если вы продаете сложные продукты, либо продаете услуги, тогда для вашего клиента может потребоваться существенно больше времени, чтобы принять решение о покупке. Рассылка по email дает возможность эффективно решить данную задачу.

Автоматизировать рутинные задачи. Эту задачи позволят решить пользователю транзакционные и триггерные рассылки. При правильно рассылке вы сможете отправлять письма, отвечая на действия ваших клиентам. К числу подобных писем относится, например, письмо-подтверждение о регистрации на сайте, приветственная серия, письмо о том, что осталась брошенная корзина, подтверждаются заказы и активация письма. Подобным образом у вас будет возможность сократить значительно расходы, также вы сможете сконцентрироваться на более важных задачах.

Учитывая все это, становится очевидным, что email-маркетинг – это важная составляющая при проведении рекламной кампании, что дает возможность решить целый комплекс задач, которые стоят при продвижении товара или услуги.

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5 причин выбрать email-маркетинг для рекламной кампании

Быстро окупается Практика многих представителей малого, среднего и крупного бизнеса подтверждается, что именно email-рассылка окупается максимально быстро – это самый рентабельный канал интернет-продвижения. Это связано с тем, что электронной почтой пользуется совершенно каждый пользователь. А если добавить к этому низкую стартовую цену, то вы можете оценить всю привлекательность маркетинга с помощью электронной почты. Изначально даже нет необходимости тратиться на поиск крупной базы подписчиков или использовать продвинутые программы для массированной рассылки. Есть также бесплатный тариф, которого вполне достаточно для старта, чтобы оценить эффективность инструмента. И уже на базе этого решить, стоит ли продолжать пользоваться инструментом. Есть большое количество сервисов, которые предлагают бесплатную рассылку с лимитом на 1000 адресов. То есть, при нулевых вложения вы сможете получать прибыль. Автоматизированная рекламная компания Это очевидное преимущество, которым обладает email-рассылка. Если применяются триггерные письма, то можно повысить количество открываемых писем в 8 раз. Подписчик получает персонализированное обращение, в результате чего удается достигнуть на 70% выше читаемость, а также на 152% выше конверсионное действие. Возможна генерация прибыли в автоматическом режиме. И все, что необходимо – это использовать современный сервис, который предназначается для проведения массовой рассылки. С его помощью можно создать грамотную воронку продаж. Цепочка писем будет рассылаться в автоматическом режиме, как была настроена предварительно. Повышает репутацию и удерживает клиента Вы можете на практике оценить то, сколько клиентов повторно пользовались вашим предложение, существует специальная метрика – Retention rate. Многочисленные исследования показали, что повторные продажи требуют значительно меньше расходов, нежели покупка нового клиента. Этому будет способствовать, например, напоминание об оставленной корзине. Чтобы определить общую прибыль при общении с клиентом, вам поможет специализированная метрика LTV (Lifetime Value). Невероятные возможности для аналитики Если говорить о метрике, то невозможно не отметить платные сервисы, которые предназначаются для рассылки по электронной почте. Они предоставляют доступ ко всем возможным инструментам, чтобы оценивать эффективность проведенной рекламной кампании. Есть возможность отследить количество кликов по ссылкам, продажа писем и т. д. Это дает возможность своевременно вносить изменения и совершенствовать используемый инструмент. Возможность интегрировать с другими маркетинговыми каналами Когда пройдете регистрацию в социальных сетях и мессенджерах, то в качестве идентификатора пользователя будет использоваться электронная почта. Вы сможете дать рекламу в выбранной социальной сети, используя имеющуюся базу с адресами. Это дает возможность активировать даже тем подписчиков, которые раньше были неактивными.

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Заключение

Учитывая все эти преимущества и цели, которые возможно достигнуть с помощью рассылки, специалисты Traff.org уверены, что не использовать email-рассылку для маркетинговой кампании – это непозволительная роскошь. Ведь при доступной стоимости вы можете достигнуть таких результатов, которые не всегда достигаются с помощью более дорогостоящих каналов маркетинга, например, контекстной рекламы. А если дополнительно использовать сервис накрутки поведенческих факторов и другие SEO-инструменты, то гарантированно сможете добиться роста позиций.