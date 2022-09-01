ТОП-10 SEO-трендов 2022 года: продвигайте сайт правильно

Поисковые системы стабильно совершенствуют алгоритмы, чтобы в ТОП выдачи попали исключительно качественные сайты, достойные внимания пользователя. Если сайт соответствует строгим требованиям, тогда происходит автоматическая накрутка трафика, повышается количество продаж товаров и услуг.

Именно это способствует тому, что необходимо стабильно следить за обновлениями, чтобы не потерять позиции сайта в выдаче. Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим ТОП-10 SEO-трендов 2022 года, которые помогут вывести сайт на высокие позиции.

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10 основных SEO-трендов в 2022 году

Сайт необходимо оптимизировать под мобильные устройства

Еще в 2018 году количество покупок с помощью гаджетов превысили количество продаж через компьютер. Именно по этой причине в 2022 году сайт должен быть обязательно оптимизирован под мобильные устройства – это не просто рекомендация, а обязательное условие. С каждым годом поисковые системы все больше учитывают этот фактор ранжирования.

При адаптации под мобильные устройства часто встречаются такие ошибки: длительная загрузку, мелкий шрифт, нерабочие функции с мобильного устройства. В этом случае поведенческие факторы становятся хуже, следовательно, сайт снижается по поисковым запросам.

Рекомендуется адаптировать сайт под мобильную версию, сделав автоматическое перенаправление на мобильную версию, если посещение сайта осуществляется со смартфона или планшета. Это повышает ранжирование. Вместе с этим рекомендуется упростить сложные элементы сайта – проведите UX-аналитику, где сможете увидеть, где пользователь провел меньше времени и по какой причине не заполнил форму на приобретение товара/услуги.

Оптимизируйте скорость загрузки сайта

На ранжирование в поисковых системах Google и Яндекс влияет скорость загрузки сайта. Если страницы грузятся слишком долго, пользователь просто не захочет с ним взаимодействовать. В таких условиях продвижение сайта поведенческими факторами просто невозможно. Также это снижает количество посещений и опустит сайт в поисковой выдаче.

Оценить скорость загрузки сайта можно при помощи Core Web Vitals – это инструмент, который оценивает скорость страницы. Специальные инструменты будут не только анализировать скорость загрузки на различных устройствах, но также укажет существующие проблемы и рекомендации по их исправлению.

Ускорить работу сайта можно различными способами, например, поменять конструктор верстки – этот способ существенно увеличивает скорость, а также можете включить поддержку протокола HTTP/2.

Оптимизируйте внешние ссылки

Одним из эффективных способов продвижения сайта в 2022 году остаются внешние ссылки на сайт. Но, изменение алгоритмов привели к тому, что нужно избавиться от бэклинков, которые мешают продвижению сайта. Если вы хотите достигнуть эффективного продвижения сайта, нужно использовать только естественные ссылки, размещать исключительно на тематических площадках и трастовых ресурсах.

Если внешнее продвижение с помощью ссылок будет проведен правильно, это существенно повысит охват ресурса и увеличить монетизацию. При продвижении сайта в Google, рекомендуется использовать специальные инструменты, например, Google Disavow Tool поможет избавиться от бэклинков с плохой репутацией. Также используйте исключительно проверенный сервис накрутки поведенческих факторов и используйте только те площадки, где может потенциально находиться ваша аудитория.

Уровень трастовости ресурса

Это обновленный критерий E-A-T, который расшифровывается как экспертность, авторитетность и достоверность. Это означает, что абсолютно все поисковые системы будут проверять web-сайты на их авторитетность, достоверность данных и экспертность авторов. Более высокие позиции в поисковой выдаче получают именно трастовые сайты. Особенно этот фактор актуален для некоторых тематик:

финансы;

медицина;

безопасность;

сложные услуги.

Уровень трастовости влияет на лояльность пользователя, а также будет повышать количество конверсий. Если хотите оптимизировать сайт по данному критерию, нужно добавить информацию о компании: реквизиты, контакты, достижения, фотографии сотрудников и прочую важную информацию.

Также предоставляйте клиентам только экспертный контент – статья должна быть написана автором, который эксперт в своей теме. А также добавляйте отзывы – это позволит пользователям увидеть, что перед ними находятся профессионалы.

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Еще больше внимания контенту

Поисковые системы начали еще больше уделять внимание контенту, который размещен на сайте. Например, в Яндексе используется алгоритм YATI. Благодаря этому алгоритму система умеет анализировать и понимать, насколько качественный текст. Способен оценивать релевантность текста. Это означает, что поисковые системы проводят подбор в ТОП выдачи сайты не по ключам, а по смыслу.

Изначально алгоритм анализирует эталонные страницы, а базе этого робот обучаются и механизм определяется, насколько соответствует контент запросы по смыслу. Если вы хотите соответствовать новому алгоритму, рекомендуется собирать ключевые слова из разных источников, формируя уникальное семантическое ядро.

Для большей эффективности необходимо будет использовать LSI, заголовки и подзаголовки, а также разбивать текст на смысловые части. 6. Упор на низкочастотные запросы

Это фразы и слова узкого направления, которые используют пользователю. Эти запросы также являются частью семантического ядра. Подобный тренд в 2022 году появился по той причине, что все более популярным является голосовой набор во время поиска необходимой информации, что расширяет длину ключевых слов. А также поисковые подсказки автоматически добавляют несколько слов, чтобы сделать запрос более узконаправленным.

Если вы хотите расширить семантическое ядро узкоспециализированными ключевыми словами, нужно воспользоваться сервисом для подбора ключевых слов. А также при их продвижении нужно делать точный запрос и точный ответ, что позволит гарантированно попасть в высокие позиции по низкочастотным запросам.

Нахождение в поисковой выдаче

Нулевое поисковое ранжирование – это ответ поисковой выдачи, где информация из сайта будет отображаться над другими запросы. Это существенно повысить CTR страницы, т. к. будет показываться экспертность ресурса, сайт будет высвечиваться на первом месте, а также занимает больше места на странице, а это повысит вероятность клика.

Чтобы попасть в нулевую выдачу, необходимо предоставлять качественный контент с заголовками и подзаголовками, а также логическими блоками. Применяйте микро-разметку: атрибуты и теги. Вместе с этим будет осуществляться продвижение поведенческими факторами.

Продуктовый подход в SEO-продвижении

Это способ работы, который будет позволять получать нужные результаты оптимальным способом, без необходимости усложнять систему. Подобный подход дает возможность избежать ситуации, при котором контент на сайте не связан с продуктом и SEO не влияет на ассортимент и контент. Чтобы реализовать продуктовый подход в SEO, нужно оценивать гипотезы и их потенциал, внедряйте приоритетные гипотезы, измеряйте результат с окупаемостью, корректируйте действия для достижения эффективности.

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Чаще обновляйте контент сайта

Если ваш сайт идеальный по всем параметрам, но на нем устаревшая информация, его нужно срочно обновлять. Если оставить все так, как есть, то гарантированно утратите позиции в выдаче. Решив обновить контент, вы сможете не только поднять позиции, но и укрепиться на фоне конкурентов.

Рекомендуется провести актуализацию информации – дополните или измените ее, а также укажите дату обновления. Это позволит пользователям увидеть, когда были внедрены последние изменения. Это гарантированно положительно повлияет на SEO-продвижение.

Интент от пользователей

Интент представляет собой намерение пользователя. Можно выделить 3 разновидности – коммерческий, информационный и смешанный. Для достижения пользовательского интента нужно будет проверить запросы – важно убедиться, что поисковая система считает их подходящими для выдачи, и при необходимости оптимизировать контент под них.

А также нужно провести корректировку контента – нужно публиковать контент и отслеживать, по каким запросам ранжируется статья в поисковых системах.

Заключение

Очевидно, что поисковые алгоритмы стабильно меняются и совершенствуются. Если вы хотите всегда находиться в ТОП поисковых систем, необходимо оптимизировать техническую составляющую сайта и контент. При правильном подходе пользователи будут больше взаимодействовать с ресурсом, а их активность будет повышать позиции сайта – продвижение поведенческими факторами.