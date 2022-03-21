Что такое конструктор сайта?

Конструктор сайтов – это специализированное программное обеспечение, которое применяется для создания сайта в визуальном редакторе. Важно то, что конструктор сайтов дает возможность создавать интернет-ресурсы без специальных знаний программирования.

Конструктор может предоставляться в качестве отдельной услуги, либо в качестве дополнительной для хостинга. Конструктор сайта работает по классической схеме: есть определенные блоки, в которых вы можете сменить свойства, контент и внешний вид. Путем их комбинации вы строите из них сайт. Важно учитывать, что при помощи конструктора невозможно создать полностью уникальный ресурс.

Отличия сайта на конструкторе от CMS

Интернет-ресурс на CMS – это выбор программистов, которые создают качественный и достойный сайт с уникальным дизайном, удобными модулями и оригинальным содержанием. Конструктор будет прекрасным выбором для тех людей, кто совершенно не знаком с web-разработкой, но хочет недорого создать сайт-визитку или одностраничный сайт (лендинг).

Если нужно создать серьезный портал или крупный проект, тогда блочный конструктор не подойдет. При помощи конструктора просто невозможно реализовать полный функционал, который должен быть на интернет-ресурсах такого типа.

В чем преимущества и недостатки конструкторов сайтов?

Основное преимущество, по которому многие выбирают конструктор – это финансовая составляющая. Значительно дешевле купить шаблон на конструкторе, чем использовать CMS для разработки. Также экономия заключается в том, что можно справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов.

Значительно сокращается время создания сайта. Нескольких часов будет вполне достаточно, чтобы адаптировать шаблон на конструкторе под собственные нужды. При этом ресурс будет сразу же адаптирован под площадку, где он находится, а это будет гарантировать его надежность и высокую скорость.

Нет необходимости в навыках программирования. Для создания не нужно будет знать язык программирования и прочие тонкости разметки. Вам нужно будет только заполнить некоторые формы и загрузить картинки. В некоторых случаях реализовать проект даже проще, чем вести страницу в социальных сетях.

Структура полностью готова, поэтому нет необходимости волноваться о данном моменте – пользователю будет удобно перемещаться по страницам сайта. Если говорить о недостатках, тогда можно отметить следующие моменты:

Дизайн. Есть возможность получить исключительно шаблонный дизайн, который можно будет только частично сменить, поэтому на просторах интернета будут сотни или даже тысячи похожих сайтов;

«Грязный» код. Обычно конструктор создает громоздкий код HTML, который имеет множество лишних строк. В результате страница, которая могла быть бы небольшой, занимает больше 1 мегабайта и будет долго загружаться. Это особенно будет заметно для пользователей с медленным интернетом.

Сложности редактирования. Не всегда есть возможность редактировать код ручным способом. Дело в том, что он перенасыщен стилями, тегами и другими элементами. Чаще программистам значительно проще создать новый сайт, чем разобраться в «дебрях» кода из конструктора. Соответственно, редактировать можно только в конструкторе, что влечет за собой множество ограничений.

Структура сайт и контент. Вся структура полностью ограничивается шаблонном, который можно незначительно менять. Многие идеи шаблон не позволяет реализовать, поэтому вы получаете типичный ресурс. Часто есть ограничения по количество публикаций, а по всему сайту находится назойливая реклама. Отключить рекламу можно только на платных конструкторах.

Локальность. Конструктор привязывает проект к конкретной площадке, поэтому при желании перенести проект на другую площадку, у вас ничего не получится. Исправить ситуацию помогут программисты, но это будет дорого и не всегда законно.

И все эти недостатки вы будете получать при условии, что вам нужно будет каждый месяц вносить определенную плату за сайт. В некоторых случаях можно пользоваться конструктором и готовым сайтом бесплатно, но обилие рекламы вряд ли будет радовать ваших пользователей. Выбирая конструктор сайта, вы получаете ограничения в развитии проекта, поэтому в будущем нужно будет все равно создавать полноценный сайт через CMS.

Какие есть конструкторы сайтов?

Конструкторы сайтов представлены в широком ассортименте, среди которых есть платные и бесплатные. Но нужно понимать, что далеко не все конструкторы одинаково качественные и эффективные. Специалисты Traff.org отобрали ТОП-5 конструкторов сайта, которые подойдут для создания сайтов любого типа.

1. SitePro

Это простой конструктор, с которым справится даже тот, кто впервые делает онлайн сайт. В каталоге насчитано более 200 вариантов дизайна, среди которых: услуги, бизнес, кулинария, путешествия, визитки, лендинг и многое другое. Все шаблоны включают набор тематических изображений в высоком качестве. Это позволяет создать стильный интернет-ресурс, который понравится пользователям. Функционал сайта расширят различные дополнительные элементы:

кнопки;

карты;

форма обратной связи;

встроенные видео с YouTube;

виджеты социальных сетей;

таблицы;

календари;

платежные системы и т. д.

Все это разнообразие дополнительных элементов дает возможность получить тот ресурс, который вы хотите. Это конструктор без административной части, поэтому все изменения сразу отражаются на странице, с которой вы работаете. Редактировать максимально просто – нужно выбрать необходимый элемент из панели, перетащив его на страницу, где можно редактировать. Созданные сайты будут работать как на десктопных браузерах, так и на мобильных устройствах. Может использовать личное доменное имя.

2. WIX

Удобная платформа для создания сайтов, в которой аналогично большое количество шаблонов. Есть удобный каталог шаблонов для удобного поиска – каждый сможет найти то, что ему необходимо. Все шаблоны предусмотрены в разных цветовых решениях. Можно найти шаблон на любую тему и по своему вкусу.

Важное преимущество WIX – это то, что он ориентирован на новичков. Каждый элемент мастерской снабжается подробной справкой о его использовании. Есть множество видео-уроков относительно того, как пользоваться ним. Обладает дружеским интерфейсом, поэтому для размещения определенного элемента, нужно только его перетащить из панели инструментов. Есть русифицированная версия, поэтому создать сайт сможет каждый человек. Важно учитывать, что с бесплатной версии есть реклама.

3. Jimdo

Это частично бесплатная платформа, которая применяется для создания сайтов. За минимальные возможности платить нет необходимости, но за расширенный функционал – нужно. Удобный интерфейс, с которым без проблем справится каждый человек. Добавлять нужные элементы просто – нужно только кликнуть на «+», после чего выбрать элемент из выпадающего списка.

Ассортимент элементов невероятно широкий, поэтому можно без проблем создать интернет-магазин, сайт визитку и т. д. Выбирая один из 200 шаблонов вы увидите, что в нем можно редактировать, а что нет. Особенно востребованный этот конструктор сайтов для тех, кто создает интернет-магазины. Есть множество опций, предназначенных для настройки магазина, к примеру, статус товаров в магазине или время для доставки.

4. Webs

Удобный конструктор сайтов, в котором пользователи сразу видят, что создают. При публикации сайта в интернете вся информация будет выглядеть аналогично. Для размещения элемента, нужно перетащить его на рабочую область из каталога. Список шаблонов достаточно широкий, но бесплатных не так много, как хотелось бы. Шаблоны не взаимозаменяемы.

Особенность конструктора в том, что создание сайтов с системой членства. Не все конструкторы могут похвастаться этой опцией. Сайты такого плана дают возможность отображать часть контента исключительно зарегистрированным пользователям, которые вошли под своим логином и паролем. Также подобный инструментарий позволит управлять всеми существующими пользователями.

5. Weblium

Завершает рейтинг удобный конструктор для новичков. В конструкторе более 300 шаблонов разных тематик с разным набором блоков и картинок. Функционала будет вполне достаточно, чтобы создать полноценный интернет-магазин, выбрав вариант оплаты онлайн, добавить вариативные товары, адаптировать различные элементы.

Есть возможность создавать сайты, которые адаптированы для мобильных устройств. Круглосуточная поддержка позволяет всегда решить любые вопросы. Есть бесплатные сертификаты SSL, неограниченное количество страниц, встроенная CRM система и многое другое. Недостаток заключается в том, что большинство «фишек» доступны только по платной подписке.

В чем лучше всего создать сайт?

Что касается конструкторов, то из представленного ассортимента каждый сможет выбрать подходящий для собственных целей. С их помощью можно создать сайт любого типа. Но конструктор сайтов подойдет исключительно в том случае, если нужен несложный по структуре ресурс.

В том случае, если вы нацелены на крупный проект, тогда конструктор не подойдет, лучше отдать предпочтение ресурсам, написанным программистами. Специалисты Traff.org обеспечат уникальными посетителями, независимо от того, вы создали сайт на конструкторе, либо обращались к профессионалам.