Что такое агрегатор – простыми словами?

Агрегаторы – это уникальные интернет-ресурс, которые агрегируют и классифицируют информацию и предложения различных компаний в одном месте. Сайты-агрегаторы дают возможность повышать трафик на ресурсе, обеспечивать SEO-продвижение ресурса, а также повышают количество продаж. Специалисты Traff.org помогут вам разобраться, какие бывают агрегаторы, их цели и другие особенности.

Какие существуют агрегаторы?

Если рассматривать разновидности агрегаторов, то проще всего их разделить по типу предоставляемых услуг. Это могут быть агрегаторы товаров, услуг, партнерские, информационные и тематические.

Агрегаторы товаров и услуг

Это сайты, которые собирают и классифицируют информацию о товарах и услугах разного типа на просторах интернета. В том числе они агрегируют товары интернет-магазинов, предоставляя информацию о ценах, отправляя нас для покупки непосредственно к продавцу товара или услуги.

Клиент получает важную информацию о большом количестве магазинов в одном месте. Монетизация заключается в комиссиях за размещение или продажи, а за размещение рекламы – это стандартная практика. Примером агрегатором товаров и услуг является Яндекс.Маркет.

Партнерские агрегаторы

Это разновидность интернет-ресурса с более сложными условиями сотрудничества. Обычно предлагают клиентам полноценное и долгосрочное сотрудничество для продажи товаров или услуг партнеров при помощи собственных площадок, под собственным брендом. Отличительной особенностью является то, что агрегатор-партнер – это гарант для двух сторон сделки.

Для клиентов предоставляется возможность проводить безопасную сделку, к примеру, через сервис и предусмотрена возможность возврата денег, если услуга или товар будут низкого качества. Партнеры защищены от покупателей тем, что клиент не может уйти в последний момент. Сами сервисы берут комиссию за свои услуги. На ней они и зарабатывают. Примером известного партнерского агрегатора является AviaSales.

Тематические и информационные агрегаторы

В данную категорию входят каталоги и доски объявлений, а также всевозможные ТОПы, агрегаторы отзывов, рейтинги, сайты подборки и т. д. Наиболее обширная категория, которая может пересекаться с другими, к примеру, Avito. Здесь есть возможность размещать объявлений об услугах и товарах, но также есть возможность безопасной сделки.

В отличие от первого варианта, удобно сравнивать предложения нескольких вариантов – не получится. При этом уровень ответственности за качество услуг и товаров не такой высокий, как у агрегаторов-партнеров. Цель такого ресурса – это дать возможность посетителю интересующую его информацию в удобном виде, повышая ценность площадки.

Вариантов монетизации целое множество: начиная банальной рекламой и комиссией, заканчивая экзотическими методами по типу удаления неугодных отзывов за крупную сумму. Примером является ресурс Drom.ru.

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Что такое SEO-агрегатор?

SEO-агрегатор – это специализированные ресурсы, которые отличаются того, что мы рассмотрели выше. Подразумевается система, которая направлена на поисковое продвижение сайта. В отличие от ручного продвижения, нет нужды в большом количестве усилий со стороны специалистов, т. к. программное обеспечение будет самостоятельно выполнять большинство работы. Подобные агрегаторы многофункциональны и обычно отвечают за ряд задач:

поиск ключевых слов по необходимой тематике;

распределение ключевых слов по страницам целевого ресурса;

составление плана по добавлению контента на страницы;

проведение расчета и аналитики стоимости кампании;

поиск необходимого сайта-донора;

закупка ссылок в автоматическом режиме.

Большинство SEO-агрегаторов сотрудничают с огромным количеством ссылочных бирж, поэтому база ссылок в их памяти большая и дает возможность найти оптимальный вариант, продвигая сайт в позиции ТОП в поисковом ранжировании. Активно применяются для наращивания ссылочной массы.

Как пользоваться SEO-агрегатором?

Стандартно от клиента требуется только оплатить доступ к SEO-агрегатору и провести базовую настройку программного обеспечения. Нужно будет подключить к сайту целевой сайт, задать фильтры и выставить необходимые параметры, а дальше он функционирует в автоматическом режиме. Зависимо от ситуации, необходимо корректировать работы системы, но при грамотно выборе агрегаторы проблемы будут сведены к минимуму. Выбирая SEO-агрегатор, нужно обращать внимание на следующие моменты:

фильтры – их наличие и гибкость проведения настройки, что будет определять удобство использования системы; вечные ссылки – возможность покупки вечных ссылок, т. к. они позволяют вывести ресурс на высокие позиции и высоко ценятся Google и Яндекс; точность – именно то, насколько достоверно будет спрогнозирован график, демонстрирует качество всего агрегатора. Стандартно известные и крупные системы предоставляют своим клиентам большое количество настроек и широкие возможности для продвижения и инструменты аналитики для качественного анализа. Их применение будет прекрасным подспорьем для оптимизации, особенно, когда речь идет о крупных ресурсах.

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Агрегатор трафика: почему они занимают ТОП выдачи?

Любые агрегаторы можно назвать источником трафика. При этом web-мастера замечают, что агрегаторы ранжируются поисковыми системами Google и Яндекс значительно лучше, чем другие ресурсы. И это не удивительно, ведь такие ресурсы отличаются высокой посещаемостью, большой ссылочной массой и доверием со стороны покупателей. Среди причин высоких позиций агрегаторов, можно отметить:

Поведенческие факторы. Они предоставляют контент, который на 100% соответствует запросам пользователях. На сайтах есть предложения от разных компаний, поэтому гарантированно пользователь находит то, что необходимо, активно пользуясь ресурсом. Он находится на сайте значительно больше, чем в классическом интернет-магазине. Важно помнить, что Traff.org всегда готов помочь увеличить количество посетителей и улучшить поведенческие факторы и на вашем ресурсе.

Низкочастотный трафик. Агрегаторы состоят из десятков тысяч страниц, поэтому привлечь посетителей по редким запросам будет проще – необходимо только в описание добавить ключевые слова, название региона и минимальный текст с совпадениями. В результате, в течение нескольких месяцев сайт получит 10 000 переходов по НЧ запросам, поэтому Яндекс будет выдавать его в списке даже при похожих запросах.

Актуальность информации. Администраторы таких ресурсов всегда следят за актуальностью информации, которую публикуют. Это положительно влияет на конверсию. Сведения в справочниках обновляются существенно чаще, чем на корпоративном сайте.

Все это способствует тому, что агрегаторы стабильно находятся на лидирующих позициях по многим высокочастотным и низкочастотным запросам. Обойти в поисковой выдаче подобные ресурсы достаточно сложно. Исключением являются ресурсы с узкой нишей, узнаваемым брендом или качественным эффективным маркетингом.

Преимущества и недостатки агрегаторов

Если говорить о преимущества, то с агрегаторами клиентам значительно проще взаимодействовать, т. к. в одном месте они могут найти необходимые товары или услуги. Они могут удовлетворить запросы пользователей, а также удобны в использовании – разработчики концентрируются на юзабилити.

На одном ресурсе есть возможность оценить рейтинг, сравнить предложения, отследить динамику цен. Отзывам на таких ресурсах доверяют значительно больше, т. к. стандартный интернет-магазин без проблем сможет «подчистить» негативные отзывы, а сторонние источники заинтересованы в том, чтобы предоставлять объективную информацию.

Для бизнесменов агрегаторы – это возможность увеличить поток покупателей, при этом решается вопрос с доверием и упрощается продажа товара. Для рекламы и начала продаж не нужно будет открывать собственный магазин и тратить бюджет на разработку, продвижение и т. д.

Сама площадка является выгодным бизнесом для владельца, т. к. есть несколько моделей для монетизации. Это дает возможность получать доходы из различных источников. За счет большого количества информации и ссылок, сайт без проблем продвигается в поисковой выдаче. Среди недостатков можно отметить следующие:

большинство агрегаторов выполняют исключительно информационную функцию, а не выполняют заказы;

несмотря на платное размещение, ответственность за продажи лежит полностью на бизнесе;

не всегда автоматически меняются цены и информация из-за сложностей интеграции интернет-магазина и площадки.

В остальном агрегаторы – это удобное решение, которое одновременно решает несколько задач.

Заключение

Вы вместе со специалистами Traff.org узнали, что такое агрегаторы, их разновидности и тонкости. Независимо от того, какие цели вы преследуете, они всегда могут стать верным и надежным спутником в продвижении товара или услуги. Сотрудничество с агрегаторами способствует тому, что вы сможете обойти конкурентов. При этом нужно отдавать предпочтение исключительно профессионалам, в противном случае можно будет добиться обратного эффекта.