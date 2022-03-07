Как рекламировать свой сайт в интернете и получить поток клиентов?

Личный сайт – это важный инструмент, благодаря которому бизнес не просто существует в интернете, а может приводить тысячи новых клиентов, повышая прибыль. Естественно, для этого нужна реклама своего сайта, иначе о нем никто так и не узнает. Существует большое количество способов рекламировать сайт, среди которых есть бесплатные и платные способы. Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим основные способы рекламы своего сайта в интернете.

Бесплатная реклама сайта

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Эффективный способ рекламы, о котором до сих пор не все знают. Инструмент был создан для местных предпринимателей, которые могли заявить о себе в своем городе. Это важно, особенно для небольших компаний, которые могут разместить всю необходимую информацию о себе: контактный телефон, время и часы работы, сайт.

Также можно отметить расположение офиса на Google картах. Под брендовыми запросами вводится информация в поиске, этим самым улучшается видимость и CTR. Важно то, что при помощи данного инструмента будет возможность следить за тем, сколько людей звонили, прокладывали маршрут к офису или переходили на сайт. Подобным образом сайт станет более популярным.

Если сделать все правильно, тогда сайт достаточно быстро попадет в ТОП в городе, при этом финансовые вложение – нулевые.

Добавление сайта в каталоги

Для большинства web-мастеров каталоги ассоциируются с чем-то очень опасными и неприятным. Но нужно понимать, что в большинство каталогов добавляется абсолютно бесплатно – это даст дополнительные ссылки, а это полезно при SEO-продвижении. Недостаток способа заключается в том, что на некоторые тематики найти каталог довольно просто, поэтому можно обращать внимание также на городские порталы. Учитывайте, что некоторые каталоги полностью бесплатные, а некоторые требуют оплаты.

Общение на тематических форумах

Если необходима реклама своего сайта в интернете, тогда тематические форумы – это именно то место, которое вам необходимо. Форумы остаются востребованными из-за удобства поиска необходимой информации, а также определенной анонимности – людям это нравится.

На форумах выше уровень экспертности, если сравнивать с группами в социальных сетях. На форуме вы сможете найти ветку с вашим сайтом еще через несколько лет, а в социальных сетях она потеряется в потоке информации, поэтому размещение сайта на тематических форумах – хороший способ.

Страница в социальной сети

Очевидный способ рекламы сайта, которым многие владельца интернет-ресурса пренебрегают. К примеру, если есть интернет-магазин часов, вы можете создать официальные страницы во всех социальных сетях – это гарантия, что магазин станет более популярным и востребованным.

Наиболее популярными социальными сетями являются Facebook, Instagram, Twitter и Google+, поэтому на них нужно обратить особое внимание. Помимо ссылки на сайт, необходимо добавлять качественный контент, который будет интересен потенциальным клиентам. Также рекомендуется добавить офис, производство, интересные подборки товаров и т. д.

Организация рассылки по электронной почте – это относительно простой способ рекламировать сайт в интернете. Нет необходимости писать шаблон с нуля и искать для этого дизайнера. На начальных порах можно самому и бесплатно организовать рассылку по электронной почте.

Рассылать необходимо не только новые товары, но также интересные новости и акции, которые могут заинтересовал клиента. Благодаря этому сайт будет становится более популярным, повышая количество целевых помещений. Главное – не перестараться, чтобы не вызвать обратную реакцию у потенциального клиента.

Ссылка на сайт должна быть везде

Если вам нужна реклама своего сайта, тогда нужно всем рассказать о том, чем вы занимаетесь и откуда вы. Для этого вы можете распечатать визитки, добавлять сайт в различных комментариях, указывать URL в личном профиле в социальной сети и т. д. Чем больше будет «мелькать» сайт в глазах потенциальных клиентов, тем больше доверия к нему будет. Просто упомянуть название сайта в разговоре со знакомым человеком – это уже принесет пользу. И все это абсолютно бесплатно.

Дайте рекламу на OLX или Avito

Несмотря на то, что на этих ресурсах нет возможности указывать активные ссылки, но даже в текстовом вариант она зафиксируется в голове у потенциального клиента. Заинтересованный пользователь обязательно скопирует и вставить в адресную строку.

Преимущество такого способа заключается не только в его бесплатности, но также в высокой трастовости и огромном количестве пользователей. Вы не только сможете получить просмотры благодаря существующей аудитории сервиса, но также сможете получить переходы с органического поиска – это многого стоит.

Создание интересного контента

Это не совсем реклама сайта, но вместе с интересным контентом сайт станет интересным для людей, ним начнут делиться и ресурс будет становиться все более востребованным и популярным. Важно понимать, что интернет-ресурсов со скучной информации – целый Яндекс и Google, поэтому нужно создавать уникальный контент. Если у вас есть навыки писать статьи или монтировать видео, тогда этот способ будет бесплатным.

Рекомендации от клиентов

Вряд ли есть лучший способ рекламы, чем реклама от клиента. Если он заявит о высоком качестве услуг или товара, при этом укажет ваш сайт где-то у себя в социальных сетях или отзывах – это гарантированно будет хорошим способом рекламы. Также это может быть обычный пост в социальной сети, нужно будет только поделиться ним с окружающими и популяризация гарантирована.

Канал на YouTube

Реклама при помощи видео – это относительно сложная задача. Но так может показаться только на первый взгляд. Для этого не нужно арендовать профессиональное оборудование, а достаточно просто проводить съемку на обычный смартфон. Размещать можно следующий контент:

видео производственного процесса;

проведение экскурсии по офису;

экспертная аналитика определенной новости;

демонстрация продукта в работе;

отзыв клиента на видео и т. д.

И это только несколько вариантов контента в виде видео, которые могут стать хорошей рекламой для вашего сайта.

Платная реклама сайта в интернете

Контекстная

Это популярный вид рекламы, который буквально на следующий день может приносить клиентов из сайтов. Представляет собой текстовый или графический модуль, который расположен на площадках заинтересованной аудитории или исходя из поисковых запросов конкретного пользователя.

Основное преимущество этого платного способа продвижения сайта заключается в том, что она попадает в цель – она демонстрируется исключительно в том случае, если пользователь сам проявил интерес к товару. Наиболее популярные площадки для контекстной рекламы – это Google AdWords и Яндекс.Директ. Недостаток в том, что каждый клик потенциального клиента – платный.

Баннеры

Это реклама сайта, которая размещается на баннере. Распространенная реклама, которая появилась одной из первых на просторах интернета. Анимированные и статичные рекламные объекты будут привлекать аудиторию. Эффективный способ повысить узнаваемость бренда, товара, марки или просто распространять информацию о различных услугах или товарах. Нельзя сказать, что этот способ платной рекламы отличается высокой кликабельностью. Но большинство кликов – это целевые клиенты. А если будет правильно выбрана площадка, то можно получить достаточно хорошую отдачу.

Распространенная реклама в интернете, которая не приводит клиентов на следующий день, но гарантирует долговременный эффект при правильном подходе. С помощью SEO есть возможность решить проблемы, связанные с повышением привлекательности сайта, привлечение посетителя и просто повышает популярность web-проекта у аудитории.

Суть заключается в том, что проводится комплекс работ, которые направлены на повышение позиций в выдачи поисковых систем. Чем выше позиции сайта в поисковом ранжировании, тем больше доверия со стороны клиентов. Недостаток способа заключается в том, что SEO-продвижение – это бесконечный процесс и его результат сложно спрогнозировать.

Вирусная

Это довольно распространенная реклама, которая положительно воспринимается потенциальными клиентами. Основной принцип заключается в том, что информация свободно распространяется от пользователя к пользователю. Обычно это информация в виде графического контента. Служит популярным способом наращивания популярности и узнаваемости бренда. Но может быть опасной и грозит блокировкой со стороны поисковых систем. Альтернативный способ наращивания посетителей на сайт с хорошими поведенческими факторами – сервис Traff.org.

Тизерная

Это медийная реклама, при которой используются провокационные картинки с интригующим текстом и отправляют пользователя на сайт рекламодателя. Размещается эта реклама на специально предназначенный тизерных сетях, принося трафик и пользователей в большом количестве.

Заключение

Как видите, есть большое количество способов бесплатной и платной рекламы сайта в интернете. Если вы только начинаете развиваться и не знаете, насколько перспективным будет интернет-ресурс, тогда рекомендуем начать с бесплатных способов продвижения. Но, если есть финансовые возможности или бесплатная реклама начала приносить первую прибыль, тогда более рациональным решением будет пользоваться платной рекламой сайта в интернете. Всегда нужно быть осторожным, чтобы не попасть под фильтры поисковых сетей.