Руководство по факторам ранжирования в системе Google: исходящие ссылки

Исходящие ссылки

Исходящая ссылка – это своеобразный «вотум доверия» в пользу сайта, на который вы делаете ссылку, и, таким образом, поделитесь с ним рейтингом своего собственного сайта. Постарайтесь при этом избегать использования текстов-анкоров, таких как «здесь», поскольку это не принесёт пользы ни вам, ни сайту, на который вы ссылаетесь.

Наиболее безопасным вариантом при выборе анкора будет привязка к названию сайта, особенно в том случае, если он, «согласно результатам исследования», принадлежит образцовой компании. Этот способ полезен тем, что он обеспечивает прозрачность для посетителей, поскольку они точно знают, чего ожидать после клика по ссылке.

Делая ссылки на сайт, старайтесь избегать терминов, обозначающих род его занятий, особенно если на этом они стараются выстраивать свой рейтинг. Например, если вы используете слова «ведущие специалисты в области SEO-технологий», когда создаёте ссылку на определённое SEO-агентство, то это может быть воспринято как манипуляция, поэтому приведет к наказанию обеих сторон.

Ссылка на авторитетный сайт

Группа Reboot выполнила исследование, чтобы определить, влияет ли вес исходящих ссылок на ранжирование. К всеобщей радости выяснилось, что влияет.

Специалисты Reboot создали 10 новых веб-сайтов, у каждого из которых было одно и то же ключевое слово, а ссылки на авторитетные сайты – только у половины. Через пять месяцев был сделан следующий вывод: «Адекватные исходящие ссылки на авторитетные сайты учитываются в алгоритмах поиска и действительно имеют положительное влияние на ранжирование».

Исходящие ссылки, ведущие на высококачественные веб-сайты, не наносят ущерба рейтингу вашего сайта. И это не совсем обязательно приводит к увеличению авторитетности «крупных издателей», опубликовавших небольшой блог с применением ключей, находящихся в сфере их интересов.

Согласно результатам вышеупомянутого исследования, удержание клиентов с помощью алгоритмов Pagerank – это миф. Возможно, вы слышали термин «вес ссылки», особенно в связи с созданием большего количества внутренних ссылок и уменьшения внешних, чтобы ни в коем случае не потерять драгоценный «вес». Но это кажется не вполне верным.

Другие виды ссылок

Любая схема построения ссылок может быть расценена как «чёрная SEO-оптимизация» и, вероятно, повлечёт за собой наказание. Поэтому, если вы регулярно делаете привязки к сайту, имеющему очень мало общего с вашей сферой деятельности, и/или в случае, когда ссылки куплены, у вас могут возникнуть неприятности.

Исходящие ссылки можно считать сигналом доверия. Если вы делаете ссылки с целью создания резервной копии данных или результатов исследования, то вы, очевидно, поступаете правильно. Вам будут доверять и люди, и поисковые системы. Всё отлично.

Битые ссылки (и внешние, и внутренние) могут указывать на плохое техническое обслуживание сайта, поэтому обязательно проверяйте ссылки несколько раз, прежде чем их опубликовать.

Партнёрские ссылки – это хорошо, но желательно убедиться, что теги со значением Nofollow применяются вами наиболее оптимальным образом.

Эти теги также следует использовать, делая исходящие ссылки из оплаченного контента, естественной (нативной) рекламы, либо в том случае, если вы блогер, делающий обзор продукта.

Ускорение индексации ссылок

У нас есть отдельная статья про ускорение индексации ссылок — обязательно почитайте. Если кратко — то через специальный инструмент на сайте traff.org можно добавлять ссылки на ваши страницы и ресурсы для получения по ним переходов. Можно создать проект, убрать пункт «точное соответствие» и добавлять туда линки на любые страницы домена. Один проект позволяет работать только с одной географией — однако проект легко скопировать и подключать дополнительные регионы.