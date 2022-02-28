Заработок на буксах в интернете в 2022 году

В 2022 году только ленивый не зарабатывает в интернете. И именно заработок на буксах для многих является отправной точкой в мир фриланса, из которого не возвращаются. Преимущество такого вида заработка заключается в том, что он подходит для новичков – достаточно иметь только доступ в интернет и желание работать. Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим подробней, что собой представляет заработок на буксах, его преимущества, недостатки и прочие особенности.

Что собой представляют эти самые буксы?

Буксы – это сайты, на которых каждый человек может начать зарабатывать, просматривая рекламу, проходя тесты и выполняя другие простые задания, к примеру, подписаться на страницу на Facebook или поставить «сердечко» фотографии в Instagram. Основное преимущество заключается в том, что для заработка не нужны никакие навыки и знания – достаточно просто следовать инструкции.

Актуальность заработка на буксах заключается в том, что каждый день появляются разные интернет-магазины, сайты, группы в социальных сетях и т. д., которые нуждаются в рекламе. Им на помощь приходят системы активной рекламы (буксы). С их помощью удается увеличить аудиторию проектов. Владельцы созданных сайтов или групп в социальных сетях выкладывают задания, а исполнители получают оплату за их выполнение. Важно понимать, что заработок на буксах максимально простой, поэтому и ждать крупных заработков не стоит.

За что платят пользователям на буксах?

Размещаются самые различные задания. Среди наиболее популярных видов можно отметить:

Серфинг сайтов. Необходимо будет кликнуть левой кнопкой мыши по заданию. На мониторе появится сайт рекламодателя. Задача пользователя изучать сайт до тех пор, пока таймер в нижнем левом углу не закончит обратный отчет. Время просмотра составляет порядка 20-40 секунд. После этого появится простой пример из математики – это нужно для того, чтобы роботы не выполняли задание. Если все сделали правильно, сможете получить оплату на счет.

Чтение писем. Задание по аналогии простое – нужно открыть и прочитать письмо. Когда прочитали, нужно будет ответить на контрольный вопрос в специальной форме. Если ответ был правильным, тогда вас перенаправит на страницу с таймером. Когда он обнулится, нужно будет решить простой пример. После этого поступит оплата.

Прохождение тестов. Нужно открыть задание с тестами, ознакомиться с вопросами. На тесте будет указан сайт, на который нужно перейти. Внимательно его посмотрите и найдите ответы на заданные вопросы. Когда выполнили тест, нужно будет отправить отчет.

Кроме этого, есть большое количество и других заданий, среди которых можно будет выбрать подходящее. Заданий на буксах обычно большое количество и на большой вкус: регистрация и активность, поставить лайк, регистрация на сайте, подписка на канал, играть в игры и т. д. Когда задание было выполнено, нужно будет рекламодателю отправить отчет. Если все было сделано правильно, тогда работа будет оплачена.

Учитывайте, что есть и относительно дорогие задание – от 25 копеек до 300 рублей и более. Но при выполнении таких заданий есть нюансы. Обычно от исполнителя требуется, чтобы он был опытным в определенной теме. Есть отдельные задания, которые связаны с финансовым риском, о чем обычно предупреждает сервис с буксами. Новичкам не рекомендуется проходит такие задания.

Актуальные буксы, на которых можно зарабатывать

Несмотря на то, что заработок на буксах существует более 10 лет, он и в 2022 году не теряет своей актуальности. Существуют различные ресурсы, которые дают возможность зарабатывать. Некоторые из них существуют еще с момента зарождения данного заработка. Специалисты Traff.org отмечают следующие сервисы:

SeoSprint. Распространенный сайт с буксами, который смог зарекомендовать себя одним из лучших в интернете. Преимуществом является то, что вывод денег осуществляется моментально и с минимальными комиссиями. Это особенно важно для новичков. Минимальная сумма для вывода – 10 рублей. Каждый день появляются многочисленные задания. Seo-Fast. Еще один букс высокого качества, который функционирует с 2012 года и с каждым днем развивается. Есть большое количество заданий. Отличительной особенностью является то, что для работы обязательно нужно привязать социальные сети. Вывод возможен только с 50 рублей. Profitcentr. Известная биржа, которую сейчас называют рекламным агентством. Несмотря на изменение профиля, как и прежде здесь есть большое количество заданий, на которых можно начать зарабатывать реальные деньги. Суммы небольшие, но прекрасный старт для начала заработка в интернете. SeoTime. Относительно молодой проект, если сравнивать с предыдущими. Работает он в течение нескольких лет, но и этого короткого промежутка времени было достаточно, чтобы он привлек внимание крупных работодателей по всему миру. В отличие от большинства сайтов, у этого сервиса есть будущее и он только развивается. Wmmail. Один из самых старых буксов, которые впервые появился только в 2004 году. Отличается не только большим количество заданий, но также тем, что выплаты осуществляются в долларах.

Каждый из этих буксов сможет обеспечить человека первыми заданиями в интернете в 2022 году, чтобы начать зарабатывать первые деньги.

Сколько можно заработать?

Вы уже знаете, что на буксах оплачиваются простые задания: клики по баннерам и ссылкам, чтение писем, просмотр рекламных видеороликов, выполнение заданий и т. д. Но многих интересует вполне логичный вопрос: сколько можно заработать на буксах?

Одно прочитанное письмо дает возможность получить на счет порядка 10 копеек. Столько же оплачивается один клик. Посмотреть видео стоит несколько дороже – до 60-80 копеек. При этом время просмотра одного ролика порядка в 2-3 больше, чем отведенное время на изучение сайта. В среднем за час можно заработать от 5-7 рублей, выполняя простые задания. А за день заработок может составлять от 40 до 60 рублей на начальном уровне.

Со временем можно зарабатывать значительно больше. Также повысить прибыль можно, если привлекать партнеров. Партнерские программы абсолютно разные – вы можете получать до 10% от заработка каждого реферала. Чем больше будет рефералов, тем больше можно зарабатывать. Если вы стремитесь зарабатывать, тогда нужно выбирать дорогие задания и развиваться.

Преимущества и недостатки заработка на буксах

Если говорить о преимущества данного способа заработка, то можно выделить следующие:

Простота. Это может быть первый заработок для каждого человека, кто хочет начать получать деньги в интернете. Подходит даже для детей. Первые деньги в интернете могут стать огромным шагом в будущей работе для ребенка, который захочет стать IT-специалистом.

Нет вложений. Многие варианты заработка в интернете подразумевают, что нужно вкладывать. В буксах не нужно ничего вкладывать – все абсолютно просто и без вложений.

Скорость заработка. Вы начнете зарабатывать деньги фактически сразу, как выполните задание. Достаточно только 1 клика по ссылке и все будет заработано – деньги попадут на электронный кошелек.

Перспективность. Вам необязательно постоянно кликать на ссылки или смотреть видео. Можно просто привлечь рефералов, которые будут работать, а вы получать % от их заработка.

Доступность. Воспользовавшись вышеперечисленными методами, работать может абсолютно каждый человек, у которого есть интернет и желание.

Что касается недостатков, то это, конечно же, небольшие суммы и тратиться много времени. В некоторых случаях заработок ограничивается количество рекламного материала. Но и это не проблема, если сразу зарегистрироваться на нескольких площадках.

Могут ли обмануть при заработке на буксах?

К сожалению, везде хватает честных людей и не совсем честных, поэтому встречается обман на буксах. Также есть некоторые сервисы, в которых при подаче заявки на вывод происходит блокировка аккаунта, а администрация не объясняет причины и ссылается только на то, что были нарушены какие-то правила. Вы только потратите свое время и ничего не получите. Это может навсегда отбить желание работать в интернете.

Есть разные схемы обмана. Некоторые хорошо оплачиваемые задания требуют открыть счет в неизвестной платежной системе, за что необходимо будет заплатить крупную сумму денег. Но, в результате вы получаете значительно больше. По факту вы не только не заработаете, но и потеряете свои деньги.

Если хотите избежать обмана при заработке на буксах, рекомендуется собрать отзывы о сервисе, с которым планируете работать. Изучите обзоры в интернете. Не платите деньги при выполнении заданий – вам должны платить. Реальный заработок подразумевает, что не нужно никаких вложений.

Заключение

Очевидно, что заработок на буксах в 2022 году – это прекрасный вариант для первого заработка в интернете, который подходит абсолютно каждому человеку. Но даже при всей этой простоте нужно быть максимально аккуратным, т. к. можно оказаться обманутым. Для работодателей это прекрасная возможность раскрутить собственный канал, сайт или достигнуть других целей при продвижении проекта.