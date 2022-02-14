Яндекс.Каталог – что это такое и для чего нужен?

Несмотря на многочисленные изменения алгоритмов, как и раньше ссылочный фактор отыгрывает ключевую роль. Но, если раньше было вполне достаточно разместить ссылку где-то на тематическом сайте, и он будет учитываться поисковыми системами. Сейчас же качество ссылок имеет первоочередное влияние. По этой причине Яндекс.Каталог, как и прежде, ценится web-мастерами и поисковыми системами. Рассмотрим, что такое Яндекс.Каталог, какие есть варианты размещения и польза от этих манипуляций.

Что такое Яндекс.Каталог?

Яндекс.Каталог – это типовой, географический и тематический рубрикатор, в котором размещаются интернет-ресурсы исключительно высокого качества. Каждый сайт, который размещается, проходит ручную проверку модератором. В отличие от других площадок, размещается название, ссылка, скриншот главной страницы и подробное описание. В рубриках сайты по умолчанию находится по убыванию тИЦ. Если необходимо, можно добавить сортировку по дате добавления, зависимо от пожеланий.

Важно: с 20 декабря 2016 года Яндекс.Каталог является закрытым. Те, кто уже был зарегистрировался, останется на нем, но с добавлением новых интернет-ресурсов есть проблемы. При добавлении можно было присваивать одному сайту до 7 регионов, что значительно расширяет возможности. Вместе с закрытием каталога появились сложности с размещением.

Платное и бесплатное размещение

Бесплатное размещение

У web-мастера есть возможность добавить сайт в Яндекс.Каталог абсолютно бесплатно. Для этого нужно было заполнить заявку на проведение модерации ресурса. Зависимо от решения представителей поисковой системы, ресурс мог быть признанным как неподходящий на данный момент для регистрации или изменить описание сайта по своему усмотрению, что неудобно. При заполнении заявки размещалась следующая информация:

доменное имя сайта;

название до 50 символов – название организации писало в кавычках и запрещено перечислять услуги и товары;

описание до 200 символов – мог включать перечень товаров или услуг, но не более 4 пунктов. Запрещено было повторять информацию, которая была указана в названии, использовать эпитеты или использовать рекламные клише;

категория – выбор осуществлялся из предложенного перечня;

жанр – выбирался из предложенных подходящий вариант: портал, товары, услуги, блог и т. д.;

регион, на который нацелен сайт;

мобильная версия.

Срок рассмотрения при бесплатном размещении – от 3 до 6 месяцев. Нет обратной связи от представителей Яндекс – невозможно узнать информацию об отказе или подтверждении публикации.

Платное размещение

При платном размещении на Яндекс.Каталог, вы не гарантируете себе нахождение в каталоге. Отличие от бесплатного варианта заключалось в том, что значительно сокращается время рассмотрения заявки. Ресурс размещался буквально в течение 3 рабочих дней после осуществления оплаты. Проводилась оплата только после того, как была одобрена заявка.

Зависимо от личных пожеланий, администрация могла менять рубрику, принимать или отклонять пожелания заказчиков и т. д. Если в результате нужно было изменить описание, тогда необходимо оформлять заявку на платную услугу.

Основные требования к сайтам для размещения в Яндекс.Каталог

Далеко не все сайты проходили модерацию. Этому способствовали высокие требования к размещенным сайтам. Запрещено было размещать ресурсы, которые:

нарушают законодательство каким-либо образом;

не имеют четкой тематики, а работают в разных направлениях;

представляют собой персональную страницу для узкого круга потребителей;

нет полного заполнения информацией, нужно для размещения;

имеют разделы, которые находятся на стадии разработки;

частично или полностью дублируют уже размещенный ресурс;

содержат поисковый спам, направленный на манипуляцию поисковым ранжированием.

Ресурс будет находиться в Яндекс.Каталог ровно до того времени, пока он отвечает всем требованиям. Продолжает развиваться в плане контента и технической составляющей, сохраняет свой тематический профиль и актуален на момент регистрации. Все сайты ежедневно проверяются специальным ботом – если он получит ответ от сервера, который не соответствует правилам, то ресурс будет удален. Аналогично последует удаление, если будет найден вредоносный код при проверке на вирусы.

Администрация Яндекс.Каталог оставляет за собой полное право удалять любые ресурсы, менять описание по собственному усмотрению, отказывать в изменении названия, отказывать в просьбе снятия в публикации, а также не допускать к публикации ресурсы, не имеющие российской версии.

Подготовка сайта к размещению в Яндекс.Каталог

Попасть в Яндекс.Каталог – это невероятно сложная процедура, особенно на данный момент времени. Когда платформа только начинала свою деятельность, то модерация проходила достаточно легко. Особенно, если проверка проходила на платной основе. Ключевое требование для размещения – это отсутствие грубых нарушений. Сейчас даже платное размещение является достаточно сложным процессом. Все сайты проверяются максимально строго.

Рассмотрим 3 основных критерия, которым по наблюдению специалистов Traff.org должен соответствовать интернет-ресурс, чтобы быть размещенным на Яндекс.Каталог:

Качество контента. Тексты, картинки и любой другой контент должен быть сделан не для поисковых систем, а с полной ориентацией на пользователя. В том случае, если во время размещения контента использовались какие-то SEO-приемы, влияющие на качество самого контента, тогда ресурс вряд ли пройдет проверку.

Проверка может быть неуспешной даже в том случае, если по мнению модератора контент не будет интересен целевому пользователю. То есть, необходимо наполнять сайт действительно актуальной и интересной информацией. По этой причине настоятельно рекомендуется заказывать контент у опытного копирайтера, который сможет написать грамотные тексты с использованием ключевых слов, чтобы они гармонично «ложились» по тексту.

Низкое качество сайта. Если по мнению модератора сайт не соответствует представлениям системы Яндекс о качестве, тогда проверка не будет пройдена. Это довольно «размытая» причина в своем объяснении. Обычно это сайты с неудобным управлением, агрессивной рекламной или просто некрасивым дизайном, который вряд ли понравится пользователям. Отсутствие информации о компании. Если речь идет о коммерческом сайте, то для размещения в Яндекс.Каталог на нем необходимо разместить регистрационные данные о предприятии: ИНН и ОГРН.

Учитывайте, что даже факт размещения всей этой информации не дает никаких гарантий того, что ваш сайт будет находиться в списке Яндекс.Каталог.

Какие выгоды от размещения в Яндекс.Каталог?

Яндекс.Каталог положительно влияет на трафик интернет-ресурса, что особенно важно для коммерческих сайтов. А самое главное, что каждый посетитель – это не случайный пользователь, а целевая аудитория. То есть, если вы продаете какой-то товар или услугу, то подобным образом можно значительно увеличить уровень продаж.

Помимо этого, Яндекс.Каталог дает возможность значительно увеличить прибыль с торговли ссылками. Если ваш сайт находится в данном каталоге, то можно минимум увеличить ссылку в 3 раза. Подобным образом получается, что, если у вас есть сайт с тИЦ с показателем от 150, тогда можно будет зарабатывать из размещенных ссылок от 500 до 1000 долларов. Но это очень приблизительные цены – все зависит от тематики и других факторов. Если сайт пройдет модерацию, вы гарантированно получаете следующие преимущества:

значительно увеличивается посещаемость – это связано с тем, что при выдаче результатов поисковая система будет показывать сайты из каталога по основным запросам выше, чем остальные;

есть возможность присвоить сайту несколько дополнительных регионов, получив качественную внешнюю ссылку;

размещение в каталоге Яндекса – это возможность привлечь качественный трафик, при этом он индексируется не только Яндексом, но также и другими поисковыми системами.

При этом нужно учитывать, что вместе с появлением поискового алгоритма «Королев» на базе нейронных сетей, отпала необходимость в каталоге. Оставшийся функционал был перенесен в Яндекс.Вебмастер.

Заключение

Очевидно, что Яндекс.Каталог – это некогда мощный инструмент для SEO-продвижения интернет-ресурса, который утратил свою значимость. Но те ресурсы, которые были размещены, по-прежнему находятся там со всей информацией и имеют мощную ссылку. Новым сайта рекомендуется пользоваться современными способами продвижения, к примеру, привлечение трафика с помощью сервиса Traff.org. Это будет гарантировать результат, а также совершенно любой ресурс сможет воспользоваться инструментом.