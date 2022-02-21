Кто такой паблишер (publisher)?

Паблишер – это человек или целая организация, который является владельцем трафика. В качестве источника трафика может выступать приложение, сайт, рекламная сеть, расширение в браузере, биржа рекламы, SSP и т. д. В рекламе publisher – это партнер агентства, который предоставляет трафик на офферы, от которого напрямую зависит то, насколько будет успешной рекламная компания.

Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим подробней, кто такой паблишер, как и где его найти, преимущества сотрудничества, а также тонкости оформления договора.

Паблишер – это шанс на быстрое развитие

Если глобально, то publisher – это инструмент, благодаря которому небольшие, но иногда и крупные компании могут громко заявить о себе. Именно паблишер предоставляет услуги из продвижения продукта на рынок, но стоимость напрямую зависит от его собственных инвестиций в маркетинг. Это особенно в том случае, если у вас нет опыта, чтобы собственными силами провести релиз проекта. Привлекается стороннее агентство или арбитражник.

Если говорить о мобильных приложениях, то publisher – это процедура вывода на рынок с дальнейшим продвижением в ТОП магазинов в App Store и Google Play. Особенно это будет актуальным для малоизвестных разработчиков, которые просто не могут конкурировать с крупными студиями. Разработчики не нужно будет самому заниматься всеми нюансами продвижения.

Преимущества сотрудничества с паблишером

Основное преимущество такого сотрудничества заключается в том, что у компании, с которой вы будете сотрудничать:

многолетний опыт в разработке и выпуске продуктов различного направления;

уже обладает устоявшимся именем, которое привлекает пользователей со всего мира;

умеют четко просчитывать риски и разбираться с различными неудачами при продвижении продукта;

есть большое влияние, благодаря которому продвигаемый продукт будет получать высокие позиции на онлайн-площадке;

достаточно бюджет, который позволяет провести идеальную маркетинговую кампанию или сделать хороший пиар;

есть готовая база пользователей из других проектов, что упрощает сотрудничество.

Практика показывает, что даже настоящие проекты-самородки не могут развиваться самостоятельно. Оптимально, если есть опытное издательство, благодаря которому вы сможете оперативно продвинуть собственный продукт.

Как и где найти паблишера?

Естественно, возникает вполне закономерный вопрос: как и где найти паблишера? С целью успешного старта нужно будет сразу же подобрать оптимальную модель для вывода продукта на рынок. От этого зависит выбор надежного издателя, которым может выступать:

арбитражник – он предоставляет личные источники трафика, чтобы значительно увеличить количество скачиваний или переходов;

– он предоставляет личные источники трафика, чтобы значительно увеличить количество скачиваний или переходов; агентство – это крупные организации, которые работают по договору;

– это крупные организации, которые работают по договору; API – это автоматизированный паблишер, который обладает полной автоматизацией процесса, включая проверку активности и сбор подробной статистики.

Сложней всего найти publisher для премиум-игр, т. к. с таким продуктом соглашаются работать далеко не все. Не менее важным является месторасположение, к примеру, мобильные игры в России рекомендуется издавать в местных агентствах – это будет гарантировать выше эффективность.

Если вы находитесь в поиске паблишера, необходимо сначала решить, на какой платформе вы делаете продукт, какой принцип действия, нарисовать перспективы развития сюжета и добавить план на будущую механику. Обязательно нужно понимать, кто входит в целевую аудиторию. Когда основные характеристики будут определены, можно начать составлять список с подходящими по теме и платформе компаниями.

В расширенный список рекомендуется включать и крупные многоотраслевые корпорации, а также узкие и средние компании, которые фокусируются на узком кругу жанров. Для связи могут подойти даже формы для обратной связи на сайте. Подобным образом вы сможете найти людей, которые работают в бизнес-отделе или пиар отделе выбранной компании.

При поисках не забывайте о профильных конференциях, которые являются идеально средой для продуктивных и быстрых знакомств. Разработчики игр достаточно часто посещают такие конференции.

Когда нужно обращаться к паблишеру?

Важно понимать, что паблишер ежедневно слышит тысячи различных идей, которые не стоят и рубля. Простой идеей заинтересовать издателя не получится, нужен хоть какой-то продукт. Также учитывайте, что в таких компаниях довольно часто проводится «мозговой шторм», по этой причине новые идеи достаточно часто игнорируются.

В том случае, если вы описываете идею издателю, с которым до этого еще не работали, тогда, скорее всего вы получите отказ. Идеально, когда идея исходит от знакомого или влиятельного человека. Альтернативный вариант – это описать процесс игры или нарисовать концепцию таким образом, чтобы паблишер смог сразу понять, что перед ним находится настоящий шедевр.

Идеально время для обращения к паблишеру – это бета-версия продукта. Необходимо иметь возможность хотя бы что-то показать. Чем ближе будет к полной готовности детище, тем меньше риск и затраты от самого издателя, который будет вносить целое множество правок. К этому нужно быть сразу готовым.

На что обращать внимание при заключении договора?

Если вы нашли хорошего паблишера и смогли договориться, тогда важно правильно составить договор. Обычно шаблон присылает сам паблишер. Рассмотрим основные моменты в договоре:

форма – это единственный «генеральный договор», в котором только в дополнения указываются игры, которые разрабатываются;

сама игра – в договоре указывается, как игра будет продвигаться и предоставляют ее характеристики, платформу и т. д.;

необходимость апрува от паблишера – типовой пункт, по которому он должен будет проверить игру после ее получения;

право собственности и лицензии – право собственности остается у разработчика, а паблишер может использовать ее только определенное время, пока продвигает;

оплата – обычно устанавливается процент от дохода, а вот сумма процента уже зависит от договоренностей между сторонами;

поддержка – здесь нужно быть внимательным, т. к. можно подписать договор, при котором за каждый баг разработчик будет терять деньги;

обновления – в договоре обязательно уточнить, планирует ли разработчик выпускать обновления и насколько часто;

обязательства паблишера – именно на этом пункте чаще всего возникают проблемы, т. к. часто нет никакой конкретики, которую нужно требовать;

отчетность от паблишера – разработчик должен требовать предоставление отчетностей о конкретных активностях и про достигнутые результаты;

эксклюзивность – сотрудничество с одним паблишером иногда подразумевает, что разработчик не может сотрудничать с другими, поэтому это условие нужно сразу уточнять;

интеллектуальная собственность на рекламный контент – это важно уточнять, т. к. часто при разрыве контракта нельзя использовать уже рекламный контент;

интеллектуальная собственность на игру – если разработчик нацелен на серьезные результаты, тогда рекомендуется ее сразу защитить, сделав торговые марки;

прекращение сотрудничества – важно, чтобы разработчик имел возможность разорвать контракт в одностороннем порядке, если паблишер ничего не делает для продвижения;

ответственность и гарантии – в подобных договорах обычно используют стандартные положения и гарантии сторон, как с типовыми для большинства договоров.

Все это способствует тому, что при подписании договора нужно быть максимально внимательным и обязательно изучать все пункты, а не подписывать «на доверии». В противном случае существует вероятность, что ваш проект, в который вы вложили силы и время, просто погибнет из-за халатного отношения со стороны паблишера.

Заключение

Паблишер – это, без преувеличения, важный человек при продвижении различных продуктов. Его авторитет и база способствуют тому, что процедура продвижения займет значительно меньше времени и приложение, либо любой другой продукт обязательно «выстрелит». Важно только ответственно относиться к поиску партнера, а также научиться предоставлять свой проект в правильном свете. Если вы хотите продвигать интернет-ресурсы, обеспечивая высокий поток клиентов, здесь на помощь придет сервис Traff.org.