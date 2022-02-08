Как определить позиции сайта — лучшие сервисы

Органический трафик обеспечивает стабильное процветание любого интернет-ресурса. По этой причине каждый маркетолог, оптимизатор и владелец должен знать, как определить позиции сайта. Он должен знать по каким из ключевых запросов он находиться на высоких позициях, а на каких нужно сделать акцент для повышения трафика.

Кроме этого, стабильная проверка дает возможность оценить, как те или иные изменения позволили продвинуть определенный запрос. Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим подробней, почему нужно контролировать позиции и как это правильно делать.

Почему нужно отслеживать позиции в поисковых системах?

Проверка позиций в поисковых системах Google и Яндекс необходима, чтобы стабильно контролировать эффективность продвижения. За счет стабильно мониторинга, есть возможность контролировать результата личной работы, либо контролировать работу исполнителя. К примеру, можно отобрать список с 20-30 ключевыми словами, по которым желаете попасть в ТОП-10 и проверять сайт по данным запросом. Но это не совсем эффективный подход.

Дело в том, что в ходе мониторинга некоторые фразы вы можете пропустить, поэтому не будет возможности провести оценку реальной динамики проекта, особенно на фоне конкурентов сайтов из выдачи. Следовательно, место на рынке так и останется загадкой для вас.

С целью продвижения сайтов, нужно будет оптимизировать каждую страницу под определенные запросы. Список запросов, по который будет оптимизирован интернет-ресурс, называется семантическим ядром. Именно они будут влиять на конверсию, посещаемость сайта и узнаваемость бренда, определяя успех бизнеса.

Какие сервисы для проверки позиций сайта существуют?

Ручная проверка позиций

Это наиболее простой способ, т. к. нет необходимости разбираться в тонкостях работы определенного сервиса, но также и наиболее затратный по времени. Пользователю нужно зайти в режиме инкогнито, после чего вводить в поисковую строку каждый запрос и просматривать на какой странице находится. После этого проводится проверка следующего целевого запросы и так все запросы, которые необходимы.

Таким образом проверяются позиции только в наиболее популярных поисковых системах – Google и Яндекс. Если говорить о преимуществах, можно отметить:

возможность просмотра всех разделов, которые занимаются высокие позиции – можно перейти по ссылке и проверить, как оформлена целевая страница, сделав выводы;

не нужно никаких финансовых вложений – такой способ требует только времени, но не денег.

Среди недостатков можно отметить то, что однообразные действия в ручной работе способствуют тому, что вы с вероятностью 99% допустите ошибку из-за переутомления.

Проверка позиций сайта через платные сервисы

Сегодня существует большое количество онлайн-сервисов, при помощи которых вы сможете проводить проверку позиций в выдаче автоматически. Чтобы определить позиции сайта, фактически не требуется участие пользователя, а функционала достаточно, чтобы в минимальные сроки проверить позиции по максимально большому количеству ключевых запросов. Проверка проводится в самых различных поисковых системах, а не только в Google и Яндекс. Среди преимуществ, можно выделить:

минимальные временные затраты – можно проверять большое количество запросов, что занимает минимум времени;

точный результат – вы получаете объективные данные без персонализации выдачи, гарантируя комплексный подход;

широкий функционал – есть возможность не только определять позиции сайта, но также формировать семантику сайта, просматривая конкурентов, составляя отчеты и т. д.;

анализ динамики – составляется готовая сводка в наглядном виде, на основе которой можно проводит аналитику;

есть доступ к корректировке настроек географии проверки и глубины проверки позиций;

предусмотрена возможность обращения к специалистам для консультации.

Недостаток один – необходимо платить за использование платного сервиса для определения позиций сайта.

Лучшие сервисы для онлайн проверки позиций сайта – ТОП-5

В интернете есть сотни различных сервисов, которые предназначаются для онлайн проверки позиций сайта. Рассмотрим ТОП-5 наиболее востребованных среди web-мастеров и владельцев бизнеса:

1. Топвизор

Это инструмент, который предназначается для анализа и оценки эффективности SEO-оптимизации. Сервис отличается повышенной производительностью – до 100 000 проверок за 5 минут. Кроме этого, здесь будет возможность собрать семантическое ядро, управлять ставками в контекстной рекламе, а также возможна работа с любого гаджета, чему способствует облачное хранилище. Демонстрирует позиции видео на YouTube, позволяет мониторить дополнительные домены, социальные сети, а также проверять сайты конкурентов.

2. SeRanking

Удобный и эффективный сервис, который способен проверять позиции, сравнивая их с 5 конкурентами. В интерфейсе можно выбрать устройства и регион. Аналогично, как в предыдущем варианте, можно проводить проверку позиций видео YouTube. Дополнительно проверяется контекстная реклама и Google карты, хранение истории, гостевой доступ, интеграция с различными CRM и аналитическими инструментами.

Отличительной особенностью является то, что данный инструмент помогает определять недостатки проверенного продвижения, предоставив подсказки для их устранения. Есть специальный модель для автоматической работы в социальных сетях.

3. Serpstat

Это не просто сервис чтобы определить позиции сайта, а целый комплекс инструментов для проведения SEO-продвижения, в том числе можно: анализировать конкурентов, проверять позицию в определенном регионе, проводит парсинг первых 100 позиций, а также поддерживает поисковые системы Google, Yahoo, Bing. Обладает мощными инструментами, предназначенными для сбора семантического ядра, исследования внешнего рынка и проверки контекстной рекламы. Предоставляет подсказки, как устранить проблемы с внешней и внутренней оптимизацией.

Это сервис с комплексным набором инструмента для проверки позиций сайта и SEO-продвижения. Есть возможность проверять позиции и проводить анализ с ближайшими конкурентами на понятном графике. Вы получите информацию по мобильной и десктопной версии сайта, данные о ранжировании, высокая глубина парсинга и расширенная метрика. Вы получите интерактивный график показателей видимости, трафика, средней позиции и распределения позиций. Недостаток в том, что здесь даже тестовая версия платная.

5. Rush Analytics

Завершает позиции еще один мультифункциональный сервис с русскоязычным интерфейсом, который дает возможность проводить отдельный анализ десктопной и мобильной версии. Обладает понятными и простыми настройками с возможностью за 30 секунд получить необходимый отчет. Есть возможность проверки 10 позиций конкурентов. Видимость, посещаемость и динамика позиций понятно визуализируется, что делает использование максимально комфортным.

Каждый из этих сервисов – настоящий помощник при определении позиций сайта в ходе SEO-продвижения. Рассмотрим особенности проверки позиций через наш сервис.

Как проверить позиции сайта ручным способом?

Наиболее простой метод – это проверить позиции сайта ручным вводом. Нужно активировать «Режим инкогнито», чтобы история поисковых запросов не влияла на выдачу, а также нужно перейти в персональные настройки и отключить показ личных данных. Кроме этого нужно:

указать населенный пункт, на который ориентирован ресурс;

использовать различные языки, которые встречаются в регионе.

При ручной проверке нужно учитывать ротацию – алгоритмы поисковых систем могут время от времени меняться. Из преимуществ данного способа можно отметить только то, что он работает, хотя и бесплатный. А недостаток – проверять различные ключевые запросы невероятно сложно.

Кроме этого, бесплатно определить позиции сайта можно при помощи Search Console. Нужно просто перейти в раздел «Эффективность» и «Запросы». Здесь вы сможете увидеть ключевые запросы, по которым данный ресурс ранжируется в поисковой системе. При этом здесь можно будет сегментировать фразы по страницам входа, запросам, стране и т. д. Но, несмотря на высокую эффективность, вы не сможете получить полную картину.

Сервис Traff.org – удобная проверка позиций интернет-ресурса

Используя данный сервис, в рамках выбранного пакета вы не только сможете получать уникальных посетителей на сайт, но также контролировать позиции интернет-ресурса. Важно то, что:

сервис работает эффективно, на уровне с вышеперечисленными платными сервисами;

работа осуществляется не только с наиболее популярными поисковыми системами, а всеми возможными;

в личном кабинете вы найдете графики, динамику, анализ популярности запросов, позиции конкурентов и т. д.;

проводится проверка по определенному интервалу времени, чтобы оценить реальную динамику;

можно делать проверку по конкретными ключевым запросам – такая аналитика в определенных случаях является более необходимой;

можно проводить проверку через географически зависимые запросы;

экспорт отчетов – это важно, если вы хотите детально их изучить, либо нужно передать.

И это еще не все возможности, которые вы получите вместе с Traff.org. Специалисты сервис смогут подробней проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Заключение

Проверка позиций сайта – это обязательная процедура для всех, кто хоть как-то связан с SEO-продвижением, маркетингом или бизнесом в интернете. Несмотря на обилие бесплатных способов, только платные сервисы смогут гарантировать комфорт и полную картину происходящего. При этом учитывайте, что на ранжирование сайта влияет множество различных позиций, о которых вы сможете узнать подробней в других материалах в нашем блоге.