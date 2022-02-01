Что такое обмен ссылками? Виды, рекомендации и санкции

Обмен ссылками – это распространенный способ продвижения сайта в поисковых системах, что поднимает его в «глазах» Google и Яндекс. Качество и количество внешних ссылок имеют непосредственное влияние на такой важный показатель при продвижении, как ТИЦ (тематический индекс цитирования).

Схема сотрудничества максимально проста: есть два сайта, которые обоюдно размещают ссылки друг на друга. Чем будет больше различных качественных интернет-ресурсов, тем больше ТИЦ и RP исходного ресурса. Теперь вы знаете, что такое обмен ссылками. Специалисты Traff.org помогут разобраться, в чем актуальность, виды, опасность применения и некоторые рекомендации.

Зачем нужен обмен ссылками?

Количество ссылок высокого качества – важный показатель, который напрямую влияет на поисковое ранжирование в Google и Яндекс. Наличие большого количества ссылок – это явный показатель того, что данный ресурс нравится пользователям, они рекомендуют его друзьям и знакомым.

Вместе с этим поисковые системы отдают предпочтение тем страницам, которые обладают входящими внешними ссылками. Сами web-мастера ищут любые возможные способы, чтобы получить их бесплатно – происходит обмен. Если все сделано правильно, то сайт развивается, а если нет – попадает под фильтры от поисковых систем.

Зачем нужен обмен ссылками?

Виды обмена ссылками

Прямой

Это наиболее простой способ – два web-мастера договорились и обмениваются между собой ссылками на сайты друг друга. Сложность данного способа заключается в том, что для эффективного продвижения нужно иметь базу заинтересованных в данном способен продвижения мастеров. Иногда для таких переходов делают специальные свалочные страницы, где находятся ссылки на всех партнеров, с которыми владелец сайта когда-то работал.

Круговой

В данном случае договаривается более 2 вебмастеров, в которых приблизительно аналогичные по характеристикам сайты для кругового обмена. В этом случае первый сайт ссылается на второй, второй на третий, а уже третий – на первый. Таким образом замыкается круг.

Каждый на каждого

Участвует неограниченное количество сайтов, которые будут ссылаться друг на друга таким образом, чтобы от каждого из участников шли ссылки на всех остальных. Это дает возможность получить большое количество ссылок высокого качества.

Перекрестный

Для этого способа нужно 4 или более сайта, каждый из которых будет упоминать определенное количество участников – но не может ссылаться на всех. Частый случай по формату «каждый на каждого», но в данном случае не позволяет поисковым алгоритмам определить искусственное наращивание массы.

Покупка

Альтернативой для обмена ссылками является их покупка. При этом есть огромное число бирж, предназначенных для покупки ссылок, а также web-мастеров, готовых за умеренную плату разместить ссылку на ваш сайт. Стоимость вечных ссылок колеблется в широком диапазоне, зависимо от уровня источника.

Если вас интересует долгосрочное развитие сайта, тогда Traff.org не рекомендует проводить обмен ссылками, а лучше отдать предпочтение покупке, стимулированию появления естественных, либо использовать крауд-ссылки.

Рекомендации по обмену ссылками

В том случае, если вы для продвижения выбрали обмен ссылками, рассмотрим некоторые рекомендации, которые помогут сделать все максимально правильно и эффективно, не попав под фильтр поисковых систем:

1. Поисковые системы не любят обмен между сайтами

Это связано с тем, что такие действие не приносят совершенно никакой пользы посетителям интернета. Основная цель чисто механическая – изменение выдачи поисковых систем. Если соблюдать некоторые простые правила, данным способом можно будет увеличить популярность. Исключением являются только ситуации, если проводится обмен только с сайтами, которые связаны тематикой.

Если вы заботитесь о сайте, тогда прежде чем начинать обмен ссылками, необходимо убедиться в том, что ссылка будет размещена на правильной и весомой странице другого ресурса:

страница должна быть доступной для индексации поисковыми системами;

страницы должны быть с высоким ТИЦ, иначе это не имеет смысла;

ссылка для размещения должна быть прямой;

на странице ни в коем случае не должно быть свыше 50 ссылок.

Если все это будет соблюдено, тогда можно будет достигнуть максимально возможной эффективности.

2. Не создавайте ссылочные каталоги на своем ресурсе

В теории это все выглядит максимально интересно – можно меняться с сайтами любой тематики. Но нужно понимать, что в этом деле качество превыше количества. Ни один достойный вебмастер не будет размещать у вас на странице ссылку высокого качества, если в ответ ему будет приходить ссылка-пустышка. Ведь таким образом можно просто «утопить» сайт.

3. Используйте отдельную страницу

Это должна быть полноценная страница с PageRank, которая была проиндексирована поисковыми страницами. Но, с одной и той же страницы нельзя размещать 50 и более ссылок, т. к. часть их них просто будет пропадать – поисковые системы не будут их учитывать. Такие рекомендации обязательно смогут помочь вам в поиске партнеров по обмену.

4. Используйте другой домен

Ответные рекомендуется размещать на другом сайте, который отличается от продвигаемого. Это связано с тем, что поисковые системы внимательно следят за взаимными ссылками.

5. Осторожность не помешает

Не стоит быть слишком доверчивым в этом деле. В некоторых случаях вебмастера удаляют ссылки со своего сайта, поэтому время от времени нужно проверять, есть ли они на сайте или нет.

Что может привести к штрафам?

Этот способ продвижения является все менее востребованным и эффективным. Результативности можно достигнуть только в том случае, если придерживаться всех правил. Если вы хотите избежать штрафных санкций от поисковых систем, необходимо придерживаться следующим правил:

Никаких скрытых ссылок. Нужно всегда следить за тем, чтобы у вас на ресурсе не было скрытых ссылок. В том случае, если вы увидели, что кто-то пытается получить доступ с вашего сайта, не поставив в известие, устраните данную проблему.

Автоматизация обмена. В том случае, если вам последовало «мега-предложение» об автоматическом создании ссылок, нужно сразу же отказаться от него. Они обычно размещаются в масштабной сети низкокачественных сайтов, которые находятся в собственности разработчиков ПО. Подобное продвижение точно не принесет желаемых результатов.

Ссылки в footer шаблона. Чаще всего встречаются на WordPress в бесплатных шаблонах. Они являются опасными для сайта, поэтому нужно внимательно проверять. А избежать проблемы позволяет покупка платных шаблонов.

Покупка ссылок. Даже покупка должна быть максимально аккуратной, если хотите избежать штрафных санкций. Согласно политики Google, вы не должны получать ссылку на определенную страницу сайта только из-за того, что вы оплатили ее. Она должна быть заработана и органично вписываться в тему.

Не злоупотребляйте «якорем». Штрафные санкции не заставят себя долго ждать, если ссылка будет неорганично вписываться в содержание статьи. Это сразу же замечают поисковые роботы.

Если все это учитывать, то вы сможете избежать штрафных санкций от поисковых систем.

Преимущества и недостатки

Несмотря на большое количество противников, этот метод все же имеет свои преимущества при правильном подходе:

увеличивается ТИЦ и PR страницы, что крайне важно для продвижения;

возможность органического встраивания ссылок в контент сайта;

переход потенциальных клиентов с других ресурсов;

минимальная стоимость или бесплатность продвижения, зависимо от договоренностей;

естественность продвижения, если ответственно подойти к процессу;

повышение позиций по необходимым ключевым словам.

Но, все же можно отметить и ряд недостатков: растянутость процесса во времени и трудоемкость. Сложно контролировать то, насколько добросовестный вебмастер, а также есть вероятность попасть под фильтр поисковых систем.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое обмен ссылками, основные виды, актуальность и рекомендации. Как явление этот способ продвижения имеет право на жизнь, но все же теряет свою первоначальную роль. Для достижения результатов нужно с максимальной ответственностью отнести к выбору ссылок-партнеров.

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