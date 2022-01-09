CPC, CPM, EPC, CR, CPL, CPO – что все это значит?

В интернет-маркетинге, как и любой другой профессиональной деятельности, существует ряд терминов и определений, позволяющие специалистам ориентироваться в работе. Сленг в интернет-маркетинге и арбитраже достаточно специфический, но важно знать все, ведь вы будете постоянно общаться с менеджерами, коллегами, клиентами и т. д., поэтому всегда нужно будет демонстрировать уровень профессионализма и экспертности.

Для неопытных специалистов термины являются достаточно сложными, поэтому рассмотрим основные определения и формулы в максимально простой форме, о чем позаботились специалисты Traff.org.

СРС – показатель стоимости за клик

CPC – это аббревиатура из маркетинга, которая означает стоимость за клик. А именно – количество средств, которые списывает площадка за каждое нажатие на баннер или объявление. Используется данный показатель в контекстной рекламе, которая будет означать стоимость оплаты за переход.

Нужно отметить, что оплата списывается только в том случае, когда пользователь кликнут на рекламу, а количество показов не имеет никакого значения. Чем выше стоимость клика, тем больше показов будет, т. к. Google, Яндекс или другой площадке будет выгодной демонстрировать именно самое дорогое объявление.

При правильном выборе CPC, удается за оптимальную цену получить целевую аудиторию, поэтому используется для активного наращивания целевой аудитории на ресурсе. Большинство, кто откликнулся на объявление, уже на 99% заинтересован в товаре. При этом учитывайте, что конкуренты могут специально «скликивать» бюджет.

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CPM – показатель стоимости рекламного объявления

Аббревиатура CPM означает количественный показатель, который будет отражать цену показа баннера или рекламного объявления 1000 посетителей ресурса. То есть, указывается цена не за 1, а за 1000 показов. Подобные вариант неактуален для контекстной рекламы, больше распространен в СМИ, например, при проведении рекламы на телевидении или в печатных изданиях. В данном случае проводится оценка общей аудитории ресурса, а не конкретно за целевое действие одного читателя или зрителя.

Для проведения оценки рекламной кампании на основе CPM при сравнении нескольких площадок, необходимо знать общий объем целевой аудитории и стоимость за конкретный период времени. Формула выглядит следующим образом:

CPM = стоимость рекламы за указанный период / количество целевой аудитории х 1000

К примеру, когда владелец определенной площадки просит оплатить за баннер в день 10 000 рублей и гарантирует привлечение 100 000 человек, тогда стоимость за 1000 показов будет равна 100 рублей. В данном случае важно правильно выбрать площадку, т. к. есть вероятность потратить весь бюджет, при этом не получив ни одного клика – нужна именно целевая аудитория.

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EPC – средняя прибыль web-мастера с одного клика

EPC – это статистический показатель в арбитраже трафика. Демонстрирует, какую среднюю прибыль получает web-мастер с одного клика. Во внимание берется вся полученная прибыль, которая делиться на общее количество переходов.

Понятней будет, если рассмотреть данный термин на примере: web-мастер за 1000 переходов смог заработать 25 000 рублей. Показатель EPC в данном случае составил 25 рублей. Это означает, что большая часть переходов не сработали. В EPC рассчитывается средний показатель, по которому уже можно будет определить закономерность.

Нужно понимать, что высокие показатели EPC не всегда означают высокие прибыли. Это связано с тем, что фактически в каждой партнерской программе есть сложные цели, к примеру, открытие расчётного счета и более легкие – регистрация или заполнение анкеты. В первом случае показатель EPC будет выше, т. к. мастера получают большие выплаты, а привлечь трафик на регистрацию значительно проще.

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CR – коэффициент конверсии по коммерческому предложению

Показатель CR – это коэффициент конверсии по торговому предложению. Высчитывает данный показатель в процентном соотношении – то есть, какое количество конверсии пришлось на 1000 посетителей. К примеру, если из 10000 посетителей сайта товар купило 350 человек, тогда показатель CR будет составлять 3,5%.

Формула выглядит следующим образом: CR = общее число посетителей / количество целевых посетителей х 100%. Необходимо отметить, что чем выше показатель, тем больше web-мастер получает прибыль.

CPL – особая форма арбитража

Модель CPL – это форма арбитража в партнерском маркетинге, в которой оплата web-мастерам проводится за конкретный лид. То есть, оплата проводится за отправку определенной информации о пользователе, к примеру, адрес электронной почты или номер телефона. Это необходимо для того, чтобы рекламодатель имел базу для звонков и рассылки.

Это относительно простая партнерская программа, которая подходит новичкам. Учитывая простоту привлечения посетителей, чем по CPA, рекламодатели не готовы платить большие деньги, поэтому и сумма выплат тут ниже. Есть 2 основные разновидности расчета показателя CPL:

SOI. Оплата проводится за каждую заявку. В данном случае выплаты по офферу будут значительно ниже, т. к. рекламодатели принимают данные с возможными ошибками и неподтвержденные, поэтому идут на определенный риск.

DOI. Выплаты больше, т. к. пользователь должен подтвердить номер телефона или электронную почту. В данном случае значительно повышается качество трафика, поэтому и оплата выше.

Сети CPL особенно актуальны для гемблинга, дейтинга, финансов, адалта и т. д.

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CPO – оценка эффективности рекламы

Показатель CPO представляет собой форму для оценки эффективности рекламы. Способен продемонстрировать соотношение затрат на проведение рекламной кампании и общее количество продаж. Только в том случае, если пользователь купил товар или совершил другое целевое действие, действие будет засчитано. Формула CPO выглядит следующим образом:

CPO = сумма затрат на рекламную кампанию / количество проданных товаров

К примеру, если на проведение рекламной кампании было потрачено 10 000 рублей, за время которой было продано 10 товаров, тогда CPO составляет 1000 рублей на 1 товар. Если эта сумма будет ниже, чем прибыль, тогда рекламная кампания считается эффективной. В противном случае, работа проводится в минус и нужно что-то менять.

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Дополнительные термины в интернет-маркетинге и арбитраже

Чтобы полностью изучить все, что может потребоваться в изучении тонкого маркетингового дела, специалисты Traff.org рекомендуют рассмотреть некоторые дополнительные аббревиатуры, с которыми можете столкнуться:

CPA – это рекламная модель, при которой проводится оплата за выполнение конкретной цели рекламодателя, начиная просмотром, заканчивая оформлением покупки или любой другой целью.

ROI – показатель, который демонстрирует окупаемость прибыльности или убыточности конкретного проекта.

CTR – показатель эффективности рекламы. Для получения показателя нужно поделить количество кликов на число показов.

BL и WL – это белый и черный лист;

PPV – разновидность рекламной модели, в которой оплата проводится строго за определенное количество просмотров.

Естественно, на этом термины в области арбитража трафика и интернет-маркетинга не заканчиваются. Но рекомендуем изначально вам разобраться в указанных аббревиатурах, а по ходу работы будете сталкиваться с дополнительными, которые будут постепенно изучаться. Вместе с этими знаниями вы сможете профессионально и экспертно общаться с клиентами и коллегами, понимая специфический сленг.