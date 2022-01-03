Как выбрать домен для сайта

Домен для сайта – это не просто адрес Интернет-ресурса. Это понятие несет гораздо большее значение. Домен выступает в качестве идеи для бизнеса, вашего опознавательного знака, это онлайн-идентификация магазина или другой организации. Он выступает в качестве мощнейшего маркетингового инструмента. Даже само слово, которое закладывается в домен, может сильно повлиять на решение пользователя о посещении конкретного сайта. По домену складывается первое впечатление об интернет-площадке, которое зачастую остается в памяти человека навсегда.

Исходя из этого, перед тем как запустить новый интернет-проект, нужно хорошо подумать над уникальным, легким, простым и запоминающимся доменом, который будет на 100% раскрывать идею бизнеса и вызывать доверие у потенциальных клиентов. В этой статье мы ответим на главные вопросы, связанные с выбором домена. Расскажем, как выбрать домен, какие бывают доменные имена и каким критериям должен соответствовать эффективный и успешный домен.

Как выбрать домен?

Домен для сайта – что это такое?

Домен выступает в качестве одной из важнейших составляющих адреса сайта в сети. Персональный компьютер, подключенный к глобальной сети, имеет уникальный цифровой адрес, по которому можно точно указывать, куда должна быть доставлена информация. В прочем такой адрес не всегда удобно применять, к тому же его непросто запомнить. Нередко возникают ситуации, когда сайт нужно перенести с одного ПК на другой, в результате чего происходит изменение его цифрового адреса и при вводе старого адреса на сайт уже нельзя будет зайти. Также распространены ситуации, когда на одном сервере может размещаться два и более сайта. Чтобы преодолеть эти минусы, существует система доменных имен (DNS). С ее помощью домены становятся более простыми для восприятия, их удобно запоминать.

Домен всегда состоит из двух, трех и боле частей, которые разделяются точкой. Первая часть (к примеру «ru») – соответствует географическому положению и указывает на страну. При этом «com» и «org» — это характеристика формы организации, для которой предназначена интернет-площадка (в конкретном случае com указывает на коммерческую организацию, а org на некоторую организацию, направленность которой не указывается).

Какую доменную зону выбрать

Самая крупная и популярная доменная зона «.com», на ней можно размещать сайты во всем мире, независимо от тематики. Однако сайты создаются с большой скоростью, и с каждым годом найти красивое, звучное имя в качестве домена в зоне com все сложнее и сложнее. Поэтому владельцы новых сайтов рассматривают варианты в других зонах, например «.SITE», «.ONLINE», «.XYZ», «.TOP» и др.

Выбирая домен нужно обращать внимание на такие важные моменты:

Регион. Специалисты рекомендуют выбирать тот регион, в котором находится преимущественная часть вашей аудитории. К примеру, при создании локального магазина, который будет работать только в Казани, не рекомендуется использовать адрес в доменной зоне «.moscow». Если ваша аудитория преимущественно европейцы, то домены «.ru» также рассматривать не нужно.

Тематика. Если на вашей интернет-площадке будет продаваться спецтехника, то не нужно рассматривать зоны «.pizza» или «.poker» по понятным причинам. От этого продвижение сайта в поисковых системах только пострадает.

Существуют сотни доменов, причем как популярных, где регистрацию прошли уже миллионы доменных имен, так и не очень, где сегодня зарегистрировано всего несколько тысяч ресурсов. Рассмотрим наиболее популярные доменные зоны и ответим на вопрос, стоит ли на них регистрировать новую площадку или нет.

Эта доменная зона является наиболее востребованной. В ней прошли регистрацию более 120 000 000 доменов. Изначально она создавалась исключительно под коммерческие интернет-площадки, но сегодня в зоне .com также регистрируются международные ресурсы, которые не привязываются к конкретному региону. Она используется международными компаниями, оказывающими услуги или продающими товарами во всем мире.

Плюсы:

Если Роспотребнадзором будет вынесено решение о блокировке, то ресурс останется, так как эта доменная зона находится вне юрисдикции РФ.

Сайты в этой зоне регистрируются быстрее других.

Возможна быстрая передача домена другому владельцу.

Сайты на доменах .com корректно отображаются независимо от используемого браузера.

Возможно подключение бесплатных SSL-сертификатов.

Среди минусов. Эта зона не подойдет для создания региональных проектов, так как зачастую используется по отношению к международным сайтам. Она является наиболее популярной, по этой причине, найти красивое имя сложно.

Для Российской Федерации эта зона является невероятно популярной. Равно как и «.com», такие домены могут применяться для интернет-площадокв любой тематики в РФ.

Плюсы:

Аудитория из Российской Федерации психологически просто воспринимает такие домены.

Они быстро индексируются по причине популярности и огромного количества Интернет-площадок в этой зоне.

Сайты корректно отображаются в любых браузерах.

Возможно подключение SSL-сертификата.

Если есть необходимость, то на такой сайт возможно привлечение пользователей не только из России, но и также из СНГ и даже европейцев, в раскладке которых есть латиница.

Из недостатков можно отметить, что многие красивые имена уже купили для своих сайтов другие пользователи, а также тот факт передача доменного имени другому владельцу без его участия не осуществляется. Чтобы внести изменения в контактные данные домена необходимо предоставление сканов документов удостоверения личности. Если местный суд вынесет соответствующее решение, Интернет-ресурс может быть заблокирован и пользователи больше не смогут на него зайти.

В этих доменах используется кириллица. Не сложно догадаться, что такие домены используются исключительно в России. Изначально они были невероятно популярными. В первый же день с момента появления, в этой доменной зоне зарегистрировалось 260 000 доменов. Однако далее произошло резкое падение спроса.

Плюсы:

Домены быстро запоминаются аудиторией, причем пользователям не нужно знать английский язык.

Эта зона не слишком популярна, поэтому в ней есть много свободных имен.

Минусов гораздо больше. Из-за разницы в кодировке, зачастую кириллическая ссылка превращается в «кашу» с символами при публикации линка. На них нельзя регистрировать корпоративную почту по причине несколько другой работы почтовых протоколов. Также отсутствует поддержка SSL-сертификатов. Вследствие всех этих проблем, сайты с такими доменами индексируются дольше.

Этот домен был введен более чем 35 лет назад. Расшифровка названия – «организация». Изначально, в этой зоне можно было зарегистрировать любой сайт и сейчас количество ресурсов превышает 10 000 000. Эта доменная зона отличается простотой для продвижения, так индексация сайтов в ней отличается быстротой. Она не имеет региональной привязки, по этой причине – может использоваться для Интернет-ресурсов из любых стран мира.

Эта доменная зона является сравнительно молодой и была открыта 20 лет назад. В ней можно регистрировать домены ресурсов информационной направленности. Сегодня количество Интернет-площадок в данной доменной зоне превышает 9 000 000.

В этой зоне можно регистрировать Интернет-ресурсы в любой точке мира, отлично индексируется как в РФ, так и за рубежом. Домены «.info» легко воспринимаются любой аудиторией независимо от языка.

домены

Какой домен лучше для СЕО

Ни для кого не секрет, что домен оказывает большое влияние на SEO-продвижение Интернет-ресурса, причем по коммерческим и брендовым запросам. Поисковики научились определять деятельность той или иной организации, различать наименование бренда. Отличное решение – объединение в домене информации о бренде и деятельности организации. Домен будет отлично работать, и бренд будут узнавать. Со временем поисковики будут выдавать нужный сайт даже при вводе пользователем запроса с допущением ошибок.

Чтобы подобрать домен под SEO:

Просмотрите тематические домены и выберите подходящее имя под ваш тип деятельности.

Учтите ограничения касаемо типов деятельности, с учетом ЦА.

Определите с географию вашей деятельности.

СЕО-специалисты советуют:

Если создается Интернет-площадка для мультирегионального бренда – лучшая зона «.com».

Если создается сайт для предоставления услуг в одном регионе, то стоит рассмотреть вариант с регистрацией домена в зоне с привязкой к конкретному региону, к примеру – «.moscow».

Коммерческим компаниям, предоставляющим услуги в РФ при регистрации доменного имени в зоне «.ru» необходимо зарегистрировать торговую марку, что выльется в дополнительные расходы.

Для российских коммерческих организаций лучше подойдут домены верхнего уровня «.ru».

Также стоит отметить, что заказывать хостинг и доменное имя лучше в одном месте, что позволяет оптимизировать процесс управления.

Независимо от выбранного домена, потребуется дальнейшее продвижение интернет-площадки. Для этого используются разные способы, один из эффективных – уникальные посещения с поведенческими факторами, которые можно заказать на сайте https://traff.org.

Можно ли использовать цифры в домене

Если в домене присутствуют цифры и дефисы – его стоимость снижается. Если в домене присутствует дефис, то слова разделенные при помощи этого знака скорее всего пользователю запомнятся, но преимущественная часть людей попросту забудут про дефис между словами. Таким образом, набрав адрес сайта без дефиса, они вероятнее всего попадут к вашим конкурентам. При использовании цифр пользователь также вводится в заблуждение в момент ввода домена в адресную строку. Чаще всего, цифры в домене использовать нет абсолютно никакого смысла.

Если вы не планируете использовать домен, состоящий из одних цифр, и хотите применить их частично, то здесь также существуют определенные правила. Домен для сайта должен быть коротким, поэтому и цифр в нем должно быть не много (одна, максимум две). Отличным выбором станут парные цифры. В Китае цифра «4» считается негативной, поэтому ее лучше избегать, так как это большой сегмент на международной арене. Также стоит избегать цифры «0» в начале домена, ведь на психологическом уровне, она преуменьшает что-либо. В целом, использовать цифры можно только в ситуациях, если от этого домен только выиграет. К примеру, если домен semya.ru уже занят, то можно скреативить, и создать имя 7ya.ru и так далее.