Что такое клик в интернете. Роль клика в раскрутке сайта

В процессе продвижения сайта в Интернете владельцы сталкиваются с множеством непонятных понятий и терминов, которые вызывают вопросы. Несмотря на тот факт, что термин «клик», вроде бы изначально понятен, на самом деле все гораздо сложнее, чем кажется. Сегодня мы поговорим о том, что такое клик в интернете, расскажем о показателе кликабельности и PCC, о роли клика в раскрутке сайтов.

Клик как термин

Кликом называется переход пользователя по ссылке на страницу или сайт из рекламного объявления. Клики осуществляются по ссылкам из поисковой выдачи (Yandex, Google и др), по ссылке размещенной на стороннем сайте или через рекламную систему (медийная, таргетированная, контекстная). Это слово никак не связано с русскими понятиями. Его корни ведут к английскому языку. Слово «Click» (клик) означает «щелчок», который издается при нажатии на клавишу компьютерной мыши.

Если говорить о кликах и ссылках, то здесь нужно понимать, что при нажатии на клавишу мышки по линку, пользователь перенаправляется на интересующую Интернет-страницу. Кликать нужно именно на ссылку, которая может иметь разные формы (графическая, анкорная, прямая).

Прямая ссылка начинается с URL. Такие ссылки находятся в самом тексте и начинаются с «http» или «www». Однако сегодня прямые ссылки практически не используются. Умные системы в автоматическом режиме определяют их как вирусную рекламу. Поэтому, такие ссылки зачастую удаляются от глаз пользователей. Анкорные ссылки являются более распространенными. Они создаются в виде слова или фразы, которая выделяется в тексте. У этого словосочетания есть свой термин – гиперссылка. Совершив клик по гиперссылке, пользователь перенаправляется на заданную Интернет-страницу. Подобные анкоры зачастую применяются на новостных и тематических ресурсах.

Что такое клик в Интернете

Для преимущественной части результатов, клик – это любой переход по ссылке на страницу, которая не содержится в Гугл Поиске, Гугл Новостях или Гугл Рекомендациях. Если после клика пользователь снова попадает на платформу Гугл, то такой клик не засчитывается. При переходе пользователя на стороннюю страницу, в ситуации, когда он снова возвращается и кликает по той же ссылке, засчитывается только один клик. Если нажать на разные ссылки, то при каждом переходе на новый сайт будет регистрироваться по одному клику.

Показатель кликабельности (CTR)

Это один из важных показателей эффективности рекламной кампании. CTR (Clikc-Through Rate) – это соотношение количества пользовательских кликов на рекламные объявления к количеству их показов. Если говорить о русскоязычном интернет-сегменте, то зачастую здесь используется не аббревиатура «CTR», а словосочетание «показатель кликабельности рекламы». Также часто под этой аббревиатурой понимают просто слово «кликабельность».

Что зависит от показателя кликабельности?

Понятие CTR применимо к общей оценке эффективности рекламной кампании или отдельному рекламному инструменту. Таким образом, от величины кликабельности объявлений или баннеров, зависит эффективность генерирования релевантного трафика на целевые страницы.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на показатель кликабельности:

Размеры баннера, его оформление, видимость объявления. При подсчете показателя кликабельности рекламных блоков на Интернет-ресурсе или контекста в поисковике, возможно тестирование. Главной целью является увеличение кликов по рекламе, т. е. ее кликабельности. К примеру, после смены дизайна баннера, вы можете увеличить количество кликов по нему 2-3 раза. В выдаче поисковой системы объявления должны быть максимально широкими. Таким образом, они выделяются на фоне других подобных рекламных баннеров.

Качество трафика. Важным моментом является не сам CTR, а то, насколько точно подстроен рекламный блок под запросы ЦА. Если перед пользователем всплывает предложение, в котором он заинтересован, то в 80% случаев, он совершит тот самый клик и перейдет на сайт. Дальнейшие действия пользователя зависят от того, насколько высокая конверсия у конкретной страницы, профессионализма маркетологов, сотрудников колл-центра.

Тематичность запроса. К примеру, если у вас сайт по продаже автомобильных ковриков, то вряд ли будет целесообразно выставлять на нем рекламу с косметическими средствами. Даже если на сайт заходит несколько процентов женщин, преимущественно ресурс создан для мужчин, которым попросту неинтересны косметические средства. По этой причине, количество кликов по баннерам с такой рекламой будет стремиться к нулю.

Каким должен быть показатель кликабельности?

На то, сколько будет кликов совершаться пользователями по рекламному баннеру, влияет множество разных факторов. Чтобы с уверенностью сказать, какой показатель кликабельности будет хорошим, важно учитывать тип рекламы (текстовый блок, видео, баннер), в каком месте она размещается. Также важна тематика проводимой кампании и настройки выбора ЦА. Если говорить о средних показателях рассматривая клики по контекстной рекламе, то можно сделать следующие выводы:

Реклама в нише с высокой конкуренцией для широкой аудитории. В данной нише отличным показателем считается кликабельность в 2%.

Реклама в нише со средней конкуренцией. Для этой ниши хороший цифры CTR – 4%.

Реклама в нише с низкой конкуренцией, для узкой ЦА. Если мы рассматриваем рекламные блоки на сайте, который посвящен конкретному городу, то здесь показатель CTR может превышать 5%.

Также важно учитывать тип объявления. Обычные текстовые блоки поисковая система отмечает пометкой «реклама». Маркетологи установили, что больше половины всех интернет-пользователей при виде этого слова, понимают, что объявление рекламное и вряд ли перейдут по такой рекламе. Для увеличения процента кликов можно использовать мультимедийную рекламу, которая в сравнении с текстовой, дает больший процент CTR. Что касается динамичных блоков, то они являются более привлекательными и выдают лучшие показатели, в сравнении со статичными.

PPC

Что такое PPC

PPC (Pay Per Click) – рекламная модель, которая применяется в интернет-маркетинге, созданная на основе кликов. Суть рекламной модели заключается в том, что рекламодатель размещает рекламу на сайтах и оплачивает их владельцам за действия (как правило, это клик по графическому или текстовому баннеру). При этом, процесс скликивания рекламных баннеров называет клик фродом. Размещение рекламных объявлений осуществляется провайдерами контекстной рекламы, рекламных площадок соцсетей и т. д.

При такой модели показа рекламного контента оплата осуществляется за каждый клик. До того момента, пока не появилось PPC, была востребованной модель CPM где за расчетную единицу бралась 1000 показов рекламного объявления. Однако благодаря улучшениям инструментов, а также вследствие изменения поведенческих факторов пользователей, на рынке начали появляться новые подходы, в том числе PPC. Клики могут быть только в Интернет-сети, поэтому данная модель применяется только интернет-маркетологами. Баннеры размещаются везде, начиная поисковой выдачей и разными сетями (партнерскими, тизерными), заканчивая сайтами. Основной целью таких кампаний является привлечение трафика.

Определение PPC

Для определения эффективности PPC-кампании во внимание берется не только цена клика. Безусловно, при меньшей цене клика увеличивается количество посетителей при тех же расходах, однако основным показателем эффективности является ROI.

Среди главных целей любой PPC-кампании можно выделить следующие моменты:

Целевой трафик.

Низкая стоимость за клик.

Большая конверсия.

Преимущества PPC

Кроме того, что это отличный способ для повышения продаж, PPC также имеет множество других плюсов. Выбор в пользу этого маркетингового канала стоит сделать по таким причинам:

Простота изучения и измерения. Например, чтобы освоить СЕО нужно потратить как минимум 2-3 месяца своего времени, а после применения этих знаний на деле, ожидать первые результаты можно только спустя в лучшем случае тех же 2-3 месяцев. Если говорить о PPC, то эта схема более проста. Многие платформы для контекстной рекламы предлагают удобный функционал, при помощи которого можно отслеживать основные показатели. Благодаря доступу к этой информации в режиме реального времени можно своевременно улучшать качество рекламы, что сказывается на ее производительности.

Больший контроль. Вы полностью контролируете период запуска рекламной кампании. К примеру, можно задать отображение в конкретный день недели или в строго заданное время. Если нужно, показ объявлений можно отключить насовсем. С PPC вы держите полный контроль над расходами и самостоятельно решаете, какую сумму вы готовы платить за клик или за один месяц.

Ориентация на конкретную ЦА. В случае с PPC, контекстная реклама может продвигаться для определенной ЦА, что невозможно с СЕО. Также отображение объявлений возможно только на ПК или мобильных устройствах, в конкретном регионе или в конкретный период времени.

PPC против SEO

У каждого из этих подходов есть определенные плюсы и минусы. Если вы выбираете СЕО, то до момента достижения первых результатов придется подождать. С его помощью возможно создание органического трафика с нарастающим эффектом. При PPC результаты будут мгновенными, при этом они исчезают только тогда, когда заканчивается рекламная кампания. Здесь все зависит от целей. SEO будет важно если нужно достичь долгосрочного успеха, а PPC позволит получить быстрый старт. Использование этих подходов совместно, позволит получить самый лучший результат.

Также не стоит забывать об уникальных посещениях с поведенческими факторами для своего сайта, которые можно заказать на сайте https://traff.org. Это эффективный способ для продвижения Интернет-ресурсов, который дает результат здесь и сейчас.

Роль клика в раскрутке сайта

Такое понятие как «клик в Интернете» тесно связано с CTR и PPC. Именно от кликов по рекламным баннерам зависит эффективность рекламной кампании, привлечение целевой аудитории, доходность бизнеса. Благодаря использованию этих методов возможно достижение повышения количества кликов по рекламным объявлениям и как следствие, посещаемости Интернет-ресурса.

Что же в итоге важнее – клики или показы? Здесь все зависит от цели рекламы. В двух словах, если объявление является частью кампании направленной на привлечение трафика на сайт, то клики являются более ценными, чтобы точно измерить прямой ROI. Что же касается показов, то они ценны для кампаний, направленных на повышение узнаваемости бренда.