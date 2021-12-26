Что такое анкор и зачем он нужен?

Анкор – распространенный SEO-термин, который обозначает текст, расположенный между тегами <a> . Если объяснять более профессиональным языком, то все выглядит следующим образом: <a href= “находится ссылка на ресурс, который продвигается”> Текст, с помощью которого скрывается ссылка <a> .

Анкоры являются важной составляющей в продвижении, т. к. открытые ссылки смотрятся некрасиво и в работе малоэффективны, поэтому рекомендуется их прятать в отдельных словах или предложениях. Рассмотрим какими бывают анкоры, как правильно подобрать и составить анкор-лист.

Основные разновидности анкоров

Анкоры бывают нескольких видов, но все они одинаково используются в SEO-продвижении. Можно выделить следующие категории:

Безанкорные. Разновидность, в которой внутри текста ссылки указывается просто адрес страницы, а не слово или фраза. Кроме этого, могут указываться общие слова «прочее», «там» и т. д.

Неразбавленные. Подразумевается, что анкор ссылки включает в себя точное ключевое слово, к примеру, «купить iPhone 13». Основная проблема в том, что иногда прямой ключ представляет собой не совсем читаемую фразу, поэтому их не всегда актуально использовать. Примером такого анкора является «iPhone 13 Украина купить недорого». За такой анкор поисковая система Google и Яндекс может наложить фильтр, т. к. фраза явно не для человека.

Разбавленные. Этот вид подразумевает под собой, что к основному тексту ключа используется определенный текст или сам анкор усовершенствуется. Подобным образом можно достигнуть понятного для человека анкора, который исключает любые санкции и гарантирует эффективное продвижение.

Каждая эта категория может дополнительно разделяться на подвиды, но суть обычно заключается в этих трех категориях. Рекомендуется применять анкоры различного вида, что позволяет подобрать идеальную стратегию продвижения.

анкор

Влияние на пользователя и продвижение

Несмотря на всю свою простоту в техническом плане, анкоры вызывают много вопросов у оптимизаторов. Это связано с тем, что он является предметом ссылочного ранжирования в поисковой системе. Внутренняя перелинковка при помощи правильно подобранных анкоров, будет служить для решения двух ключевых задач:

перераспределение статистического веса между различными страницами web-ресурса;

ссылается на страницы сайта, которые вы желаете продвигать – это дает возможность нагнать динамический вес.

Подобное влияние способствует тому, что анкоры – незаменимая составляющая.

Как правильно составить грамотный анкор-лист?

Прежде чем приступить к непосредственному ссылочному продвижению, нужно составить грамотный анкор-лист. Это нужно для того, чтобы в будущем знать, какие анкоры и в каком количестве использовать с целью получения ссылок. Для этого нужно:

Подготовить семантической ядро с кластеризацией ключевых слов на посадочных страницах.

Нужно определить, какие страницы являются приоритетными и решите, что конкретно планируете усиливать при помощи внешних ссылок.

Составьте стратегию поисковой оптимизацию с планом на несколько месяцев – для этого нужно проанализировать конкурентов из ниши. Рекомендуется провести порядка 10-15 конкурентов.

Подобным образом вы сможете определить, как размещают конкуренты размещают анкорные и безанкорные ссылки. Определите, кто ссылается на ваших конкурентов, определите тематику сайта-донора и ключевые технические показатели.

Сможете провести оценку, какое количество ссылок уже есть у конкурентов. На основе этой информации, вы сможете составить стратегию на реальных результатах, которые достигли другие сайты, чтобы достигнуть положительного результата, избежав фильтра от поисковых систем.

Как правильно составлять анкоры?

Важно, чтобы при внешнем продвижении поисковые системы не посчитали анкоры спамом. Специалисты сервиса Traff.org определили ряд правил, которые помогут правильно составить анкор:

Количество. Анкоры с одним и тем же текстом не смогут принести пользы. Важно учитывать соотношение разбавленных и неразбавленных анкоров – приблизительно 70% к 30%. Например, если ключ «купить iPhone 13», то может быть «купить недорого iPhone 13» и еще несколько разбавленных на свое усмотрение. Читабельность. Он должен не просто быть создан, но и составлен в соответствии с грамматическими правилами. Если он будет непонятным для человека, тогда его просто заблокируют вебмастера, а поисковые системы отправят в папку «Спам». Следовательно, такое продвижение не принесет никаких результатов. Тематика. Ссылка с анкором просто новый смартфон не должна размещаться на сайтах, которые посвящены вопросам религии или на форуме по выбору моторного масла. Многие оптимизаторы до сих пор пренебрегают данным правилом, но эффективность такого продвижения оставляет желать лучшего. Грамотность. Наличие пунктуационных или грамматических ошибок – это только дополнительный повод отказать в размещении ссылки. Повтор ключевых слов. Рекомендуется, чтобы не было повторов ключевых слов. Ссылка с анкором «купить смартфон и купить смартфон» не будет размещена. Это связано с тем, что ресурс, который будет размещать подобную ссылку, имеет все шансы попасть в черный список. Уникальность. Чтобы исключить «склейки анкоров», они должны отличаться, хотя бы за счет разнообразных прилагательных. Это позволит разнообразить контент, а также повысить эффективность при продвижении.

Правильно составлять анкоры могут SEO-оптимизаторы или копирайтеры, которых можете найти по рекомендации знакомых или многочисленных биржах контента. Для составления качественных и правильных анкоров, оптимизаторы обычно обращаются к статистике запросов поисковых систем – достаточно только ввести нужный запрос и собрать полученные результаты. В это время нужно обращать внимание на популярные запросы и анкоры. На базе этого у оптимизатора появляется возможность получить большое количество уникальных анкоров.

Чтобы правильно составить, важным является написание околоссылочного текста, который находится вокруг, перед или после анкора. Околоссылочный текст делает их максимально релевантными, уникальными, интересными и эффективными.

анкор

Правила эффективной работы с анкорами

Если вы хотите добиться положительного результата, необходимо:

Размещаться исключительно на авторитетных ресурсах. Чем выше авторитет выбранной площадки, тем больше будет доверия к вашему сайту от поисковой системы. Если вас будет упоминать плохие сайты с низкой репутацией, это также отобразится на ранжировании.

Исключительная схожая тематика. Тематика web-ресурса, где вы планируете размещаться, должна быть хотя бы косвенно связана с тематикой, чтобы гарантировать высокую релевантность. Если вы продаете смартфоны, то форумы любителей кенгуру – это явно не для вас.

Разнообразие сайтов. Количество сайтов не всегда означает качество. Если большинство ссылок будут вести на сайт с одного домена, то это будет подозрительным. Каждая следующая ссылка с одного и того же домена будет менее значимой, поэтому рекомендуется размещаться на разных ресурсах.

Это основные правила, которых нужно придерживаться при внешнем продвижении ресурса. Если выбирать авторитетные ресурсы со схожей тематикой, тогда эффективность будет значительно выше.

Заключение

Анкоры являются основой при ссылочном продвижении. Важно во время внешнего продвижения правильно использовать анкоры и не использовать их слишком много. Придерживаясь всех правил, как правильно составить анкор, вы гарантированно сможете достигнуть положительного результата. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, всегда можете рассчитывать на поддержку специалистов сервиса Traff.org, которые предоставят консультацию по интересующим вопросам.

Часто задаваемые вопросы

Какими должны быть анкоры? Основное правила в том, что они должны быть читабельными, чтобы нравится поисковым системам и потенциальным клиентам.

Как правильно их вставлять в текст? Идеально, когда ссылка будет вставлена в контексте обсуждения, чтобы каждая ссылка оправдала ожидания.

Какая оптимальная длина? Максимальная длина анкора, вместе с околоссылочным текстом должна быть не более 100 символов. Но это не догма. Можно экспериментировать.

Сколько раз можно использовать один и тот же анкор? Рекомендуется их разбавлять, а не использовать один и тот же постоянно.

Каким должен быть околоссылочный текст? Это должен быть грамотный текст с тематическими словами, т. к. их задача помочь поисковой машине понять, о чем идет речь.