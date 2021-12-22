Бесплатные хостинги, несмотря на все свои недостатки, пользуются высоким спросом среди разработчиков. Важно понимать, что бесплатный хостинг нестабильный в работе и есть определенные ограничения. Применяются они обычно для тестирования идей и гипотез, практики изучения технологий web-разработки, для кратковременного размещения технических страниц и максимально простых проектов, которые не претендуют на серьезную аудиторию.

Специалисты Traff.org отобрали ТОП-10 лучших бесплатных хостингов от различных провайдеров, которые на фоне конкурентов отличаются хорошим набором функций и неплохим качеством. Но, прежде чем приступить, рассмотрим, чем бесплатный хостинг отличается от платного и безопасны ли они.

ТОП-10 лучших бесплатных хостингов

Чем бесплатный хостинг отличается от платных?

Основное отличие бесплатного хостинга от платного заключается в том, что отсутствуют какие-либо гарантии. В платном хостинге владелец сайта может рассчитывать на определенный пакет ресурсов, поддержку и т. д., а в бесплатном такого нет. У вас могут отобрать домен и сайт при первое же жалобе, поэтому время, потраченное на разработку и развитие, будет потеряно зря. Среди отличий, можно отметить:

возможность выбора любого доменного имени, в любой доменной зоне;

раздражающая чужая реклама на сайте;

плохая управляемость и закрытый доступ к данным сайта;

клиент получает ограниченное количество ресурсов, указанных в описании выбранного тарифа;

низкая скорость работы сайта;

большое количество ограничений в работе;

наличие вредоносного программного обеспечения.

И это только некоторые отличия бесплатного от платного хостинга. Исключить все недостатки невозможно, но их можно будет минимизировать, если выбрать лучший бесплатный хостинг.

Безопасен ли бесплатный хостинг?

Владельцы бесплатных хостингов не заботятся о безопасности серверов и сайтов пользователей. А в том случае, если сайт будет взломан, то восстановить доступ к нему будет фактически невозможно, т. к. доступ к файлам ресурса ограничен.

Учитывайте, что один из способов заработка некоторых бесплатных хостингов – передача личной информации владельцам других компаний. Обычно передается следующая информация: номер телефона, электронный адрес, информация о сайте и т. д. Самое интересно то, что о передаче данных предупреждают в условиях пользования сервисом, но их ведь никто не читает.

Некоторые бесплатные хостинги замечены в распространении вирусов и вредоносного программного обеспечения. Это и связано с низкой безопасностью. Это гарантированно негативно отразится на репутации сайта и повлияет на SEO. Теперь вы знаете, безопасен ли бесплатный хостинг или нет – здесь ответ очевиден!

ТОП-10 лучших бесплатных хостингов

Бесплатные хостинги – ТОП-10

Это популярный бесплатный хостинг, который предлагает своим клиентам 1 терабайт дискового пространства, 256 мегабайт оперативной памяти, не более 10% мощности процессора и позволяет подключать максимум 2 сайта. Важным преимуществои является то, что поддерживает фактически все версии PHР, FTP, MySQL, Cron. Есть автоматическое восстановление и неограниченный трафик. Относительно надежный, а переход на платную версию по самому низкому тарифу стоит всего 99 рублей в месяц.

Известных хостинг-провайдер, у которого есть не только платное, но и бесплатное предложение для клиентов. Преимуществом в сравнении с предыдущим вариантом является то, что при регистрации не нужно предоставлять скан паспорта. Регистрация осуществляется исключительно по ФИО и номеру телефона. Бесплатно пользователю предоставляется:

1 терабайт на диске;

возможность подключения 1 сайта;

единая база данных;

не более 10% нагрузки на процессор;

ограниченная техническая поддержка.

Важно то, что здесь можно будет установить популярные CMS всего в несколько кликов и буквально в несколько кликов перейти на платную версию. Поддерживает все версии PHР, MySQL, phpMyAdmin.

Заслужено занимает третью строчку в рейтинге от Traff.org, т. к. отличается высоким качеством и надежностью предоставляемых услуг. Что касается возможностей в бесплатной версии, можно отметить:

1 гигабайт на дисковом пространстве;

ограничения по нагрузке – точное число неизвестно.

Самый дешевый платный тариф – всего 118 рублей в месяц, при этом быстро и без проблем можно перейти на платный хостинг. Бесплатная версия больше подходит для тестирования возможностей, но не для постоянного использования.

Это условно-бесплатный хостинг, т. к. о «бесплатности» написано очень нечетко. Для бесплатного использования, нужно соответствовать следующим характеристикам: посещаемость от 100 человек, полезная и интересная тематика, а также не должен подвергаться атакам. Заявку на бесплатный хостинг нужно отправлять через специальную форму на сайте.

Подойдет исключительно для тех, у кого есть свой сайт и хочет попробовать получить бесплатный хостинг с технической поддержкой и другими приятными преимуществами, которых нет на других бесплатных хостингах.

Позиционирует себя, как один из первых конструкторов сайта – создав сайт на конструкторе, можно будет разместить его на бесплатном хостинге здесь же. Такие возможности позволяют рассматривать хостинг в качестве тестовой площадки для начинающих web-мастеров. Но вряд ли подойдет в качестве самостоятельного бесплатного хостинга. Обладает следующими возможностями:

400 мегабайт дискового пространства;

наличие сторонней рекламы на сайте;

нет возможности резервного копирования;

при отсутствии посещений, сайт удаляется.

Учитывайте, что даже платный хостинг редко используется для серьезных проектов.

Еще один бесплатный хостинг с наличием конструктором для сайтов. Не стоит рассматривать в качестве самостоятельного бесплатного хостинга, но идеально подойдет для начинающих мастеров. Платформа направлена на интернет-магазины, поэтому может использоваться в качестве тестовой площадки для создания первого самого простого магазина. Но работать нужно будет в таких ограничениях:

дисковое пространство – до 500 мегабайт;

количество страниц – до 100;

количество товаров – до 20.

Также есть целый комплекс других ограничений, с которыми сможете ознакомиться на сайте. Рекомендуем использовать в качестве тестовой площадки.

ТОП-10 лучших бесплатных хостингов

7. 000Webhost

Это бесплатный хостинг без рекламы, который появился в 2007 году. Необходимо отметить, что услугами хостинга пользуется порядка 18 000 000 человек во всем мире. В бесплатном режиме пользователь получает 10 гигабайт трафика, 1 гигабайт на диске, 2 сайта, поддержка PHP и MySQL, панель управления и конструктор сайта. Все эти возможности вы получаете после прохождения процедуры регистрации.

8. Hostinger

Известная компания, которая работает на рынке Украины, но предлагает бесплатные хостинги и для жителей других стран. Клиент имеет возможность пользоваться наиболее популярной CMS, без необходимости оплаты. Для оперативного запуска используется автоматический установщик. На созданных ресурсах нет рекламы, баннеров и многочисленных ограничений.

9. ID Host

Бесплатный хостинг, работающий на территории Казахстана. Предлагаем клиентам 6 различных тарифных планов, которые можно подключить за несколько минут. Для новичков есть полностью бесплатный вариант, в котором:

100 мегабайт дискового пространства;

поддерживаемый системный домен – 1;

онлайн-ресурс;

вход в FTP;

база данных MySQL.

У пользователей нет никаких ограничений в регистрации поддоменов, электронный ящиков и трафика. Установить систему управления можно будет в один клик.

DarkHost

Этот бесплатный хостинг завершает рейтинг ТОП-10. Это российская компания, у которой сервера находятся в Нидерландах и предлагает выгодные тарифы для тестирования сайтов, в том числе на известных движках. К бесплатному хостингу можно подключать собственное доменное имя, а для максимальной экономии – можно использовать субдомен компании. Учитывая, что нет информации о юридических особенностях тарифных планов и работы компании, в целом, не размещайте информацию, которая имеет коммерческую тайну. Подойдет для различных несложных проектов новичков.

Как видите, бесплатные хостинги представлены в широком ассортименте и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Важно помнить, что бесплатный хостинг не сможет стать вашим верным спутником при серьезных проектах, а только площадка для тестирования и пробных проектов. Столь широкий ассортимент хостингов способствует тому, что вы сможете найти платный хостинг, который будет на 100% удовлетворять ваши запросы по характеристикам и стоимости.