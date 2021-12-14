Что такое сниппет и как его правильно сделать?

Лаконичная информация о содержимом страницы, которую выдает поисковая система по тому или иному запросу, играет немаловажную роль в ее продвижении наряду с метатегами title и description. В данной статье мы подробно расскажем о том, как называется такой блок, из чего он состоит, а также как правильно его сформировать с точки зрения интереса для пользователя и SEO-оптимизации страницы в целом.

Для чего нужен сниппет?

Сниппет — это информационный блок, который содержит краткую информацию о содержимом веб-страницы при выдаче ее в поисковой системе. Благодаря ему пользователь может составить первое представление о содержании веб-ресурса, не открывая его полностью. Другими словами — это своеобразная визитка сайта, которая должна заинтересовать посетителя и побудить его перейти по ссылке.

Кроме того, правильно составленный и написанный сниппет позволяет существенно улучшить CTR ресурса в поисковой выдаче и, соответственно, его позиции в одной из популярных поисковых систем. Примечательно и то, что сайт может и не находиться в ТОПе, но его посещаемость будет существенно выше, нежели у ресурсов аналогичной тематики.

Теперь, когда вы знаете, насколько важно правильно и грамотно составить сниппет, давайте рассмотрим основные его составляющие и их роль в продвижении страницы.

Как формируется сниппет?

Обычный (о расширенных мы поговорим немного позже) сниппет состоит из:

заголовка, который формируется поисковыми системами из метатега title. Если Тайтл по каким-либо причинам на странице отсутствует, поисковик автоматически формирует заголовок на основании ее содержимого;

URL страницы, благодаря которому отображается навигационная цепочка;

непосредственно описание, созданное поисковой системой на основе description. В случае, если этот метатег не прописан, поисковик автоматически выхватит со страницы кусок текста, релевантный заданному пользователем поисковому запросу.

«Яндекс» и Google выдают схожие по структуре сниппеты. Однако алгоритм их формирования в одной и в другой поисковой системе несколько отличается.

В отличие от Гугл, сниппет, который формирует «Яндекс», содержит в себе фавикон (иконка сайта), онлайн чат или телефон. То есть, пользователь, не заходя на сайт, видит контактную информацию и уже на данном этапе ознакомления с ресурсом может задать интересующий его вопрос консультанту компании.

как формируется сниппет

Кроме того, сниппет в данной поисковой системе содержит картинки. К сожалению, графическая информация доступна только если осуществлять поиск со смартфона. С ПК или ноутбука также можно видеть картинки сниппета того или иного сайта. Однако это характерно, как правило, для ресурсов в определенной нише.

расширенный сниппет

Формирование сниппетов в «Яндекс» производится по достаточно непредсказуемому, можно даже сказать, стихийному алгоритму. Так, к примеру, в качестве заголовка, поисковая система может использовать фрагмент текстового контента со страницы, а метатеги title и description и вовсе могут не использоваться.

Google

В отличие от «Яндекс», в формировании сниппетов в Гугл, метатеги Тайтл и Дескрипшн играют ключевую роль. Поэтому при продвижении ресурса в данной поисковой системе, этим элементам страницы следует уделить особое внимание. Если они составлены некорректно или вовсе отсутствуют, Гугл автоматически их пропишет на основании содержимого страницы.

Что касается объема сниппета, то на данный момент он составляет:

для Google — до 230 знаков;

для «Яндекс» — до 300 знаков.

Благодаря таким критериям поисковых систем, в информационный блок выдачи можно вместить достаточное количество информации для того, чтобы заинтересовать пользователя и побудить его перейти на сайт.

Как составить SEO сниппет?

Беря во внимание информацию из предыдущих блоков нашего гайда, приведем несколько рекомендаций, которые помогут вам грамотно составить SEO сниппет для двух самых популярных поисковых систем.

Для формирования качественного сниппета в данной поисковой системе, следуйте следующим рекомендациям:

Создайте абзац-описание объемом до 300 знаков. Текст должен содержать ключевые слова и органично вписываться в основной контент, представленный на странице. При этом важно соблюсти баланс между SEO-оптимизацией и интересностью/полезностью для пользователя. После того, как страница с этим абзацем проиндексируется поисковиком, необходимо проверить, появился ли он в выдаче. Если система выдает другой, «нежелательный», контент, скройте его при помощи метатега <noindex> . Если после того, как вы скрыли «нежелательный» текст, ваш абзац-описание не появился, значит вы не учли особенности создания сниппета в данной поисковой системе. Перепроверьте информацию и повторите попытку.

Google

Как было сказано в предыдущем разделе нашей статьи, в формировании сниппетов в Гугл, ключевую роль играют метатеги title и description. Поэтому при составлении информационного блока для данной поисковой системы, достаточно прописать правильные, с точки зрения SEO, метатеги. Для усиления эффекта и привлечения дополнительного внимания пользователей сети, можно добавить в описание эмодзи или спецсимволы.

Что касается общих рекомендаций по составлению сниппетов для обеих систем, то рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

выполните настройку «хлебных крошек» путем редактирования кода или с помощью плагинов CMS. В большей степени, данная рекомендация актуальна для Гугл, так как в «Яндекс» вложенные ссылки уже и так кликабельны;

не поленитесь внедрить микроразметку. В чем заключается преимущество ее использования при составлении сниппета, об этом читайте ниже;

не поленитесь произвести регистрацию веб-ресурса в Google и Яндекс картах;

произведите настройку быстрых ссылок.

Следуя вышеперечисленным рекомендациям, вы сможете правильно настроить сниппеты под одну или обе поисковые системы, что положительным образом отразится на посещаемости вашего ресурса уже через некоторое время.

Как сделать расширенные сниппеты?

Расширенные сниппеты — это более привлекательная форма обычного информационного блока в выдаче, которая дополнительно включает в себя следующие элементы:

Контакты

Контактная информация может включать в себя:

месторасположение фирмы;

номера телефонов, позвонив по которым, пользователь может получить интересующую его информацию, не переходя на сайт;

график работы компании;

расположенные поблизости от офиса или склада станции метро.

как сделать расширенный сниппет

Наличие таких дополнительных сведений, увеличит доверие к компании со стороны пользователей, а также сделает сниппет более заметным в поисковой выдаче.

Знак качества

Наличие такой отметки говорит о высоком качестве веб-ресурса, что существенно повышает доверие к нему со стороны пользователей.

знак качества

Отзывы и рейтинг

Наличие в сниппете количества отзывов о деятельности компании и ее рейтинг также способствуют увеличению посещаемости и, соответственно, популярности ресурса среди пользователей интернета.

отзывы и рейтинг

Роль микроразметки для сниппета

При помощи микроразметки, в процессе создания сниппета, можно вывести в описание следующие добавочные элементы:

рейтинг товаров на странице (для торговых площадок) или, к примеру, время приготовления блюда (для кулинарных сайтов);

роль микроразметки

цену предлагаемого товара;

цена товара

диалоговое окно для быстрой связи с консультантом;

диалоговое окно

ответы на интересующий пользователя вопрос при нулевой выдаче.

Все эти дополнительные элементы делают сниппет более информативным и привлекательным для посетителя, тем самым, побуждая его перейти на сайт для более подробного ознакомления с продуктом или интересующей информацией.

В заключении отметим, что правильно настроить с первого раза сниппет самостоятельно, у вас вряд ли получится. Это достаточно затратная, в плане времени и сил, процедура. Поэтому если у вас нет времени для экспериментов, обратитесь за помощью к специалистам нашей компании, которые быстро и качественно настроят информационный блок в выдаче для вашего веб-ресурса.