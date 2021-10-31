Как попасть в поисковые подсказки?

Поисковые подсказки (ПП) – это популярные запросы, которые совпадают с запросом пользователя по первым буквам. Ежедневно миллионы людей пользуются поисковыми интернет-сервисами для поиска необходимой информации, основными из которых являются google и yandex. Только начав печатать запрос в поисковой строке, можно моментально получить ответ, даже если при вводе были допущены ошибки или запрос был введен на английском. Это и позволяют сделать поисковые подсказки.

Накрутка поисковых подсказок – новый, эффективный инструмент, который способствует появлению необходимых сообщений в выдаче поисковика. Это возможность получить дополнительный трафик для интернет-ресурса. В двух словах, как только пользователь наберет ключевое слово накрутка уникальных посещений с поведенческими факторами, поисковая система предложит подсказки, например traff.org. Этой функцией пользуются очень многие юзеры, так как это помогает сделать поиск информации гораздо быстрее и проще.

Как формируются поисковые подсказки?

При формировании ПП задействуются сложные алгоритмы поисковиков. Среди важных факторов, влияющих на формирование перечня подсказок можно выделить следующие:

Частотность поисковых фраз. Зачастую, поисковики добавляют к исходному запросу ВЧ хвосты.

Персонализация. За основу берется статистика запросов пользователей, история поиска, а также другие персонализированные данные от известного поисковика.

Региональность. Изначально, данный фактор влияет на коммерческие запросы. К примеру, если пользователю необходимо найти пеноблоки в Краснодаре, то подсказки, в которых будут входить другие города, вероятнее всего для него будут неактуальными.

Актуальность. Речь идет о запросах, связанных с актуальными новостями. Эта группа подсказок регулярно подвергается обновлению.

Преимущества подсказок для пользователей и оптимизаторов

Рассмотрим основные преимущества ПП для пользователей:

Возможность сэкономить время.

Ошибки при неточном наборе исправляются автоматически.

Система подстраивается под предпочтения пользователя – показывает названия сайтов, на которые чаще всего заходит пользователь с конкретного устройства. При необходимости, возможно удаление тех подсказок, которые видеть нежелательно.

Однако преимуществами поисковых подсказок активно пользуются не только пользователи, но и сео-оптимизаторы. Они применяют алгоритмы в ходе продвижения интернет-ресурсов.

Преимущества для оптимизаторов очевидны:

Возможность вывести название продвигаемого товара или услуги в поисковые запросы способствует резкому увеличению трафика онлайн-проекта.

Потребители проявляют большую лояльность к брендам, которые всплывают под вводом. Будущий покупатель уверен, что видит самый популярный запрос, поэтому фирма наверняка является лидером рынка.

Однако продвижение поисковых подсказок – это достаточно сложная задача, выполнение которой под силу только самым опытным специалистам.

Какие бывают подсказки

Существует много категорий подсказок, которые отличаются особенностями работы:

Полнотекстовые. Они работают на компьютере, так как пользователи на клавиатуре набирают запрос быстрее, чем на гаджетах. Пользователям проще набрать только часть запроса, после чего всплывают подсказки, и выбирается необходимый вариант.

Пословные. Такими подсказками могут воспользоваться пользователи мобильных приложений и web-версии Яндекс.Браузер. Достаточно выполнить ввод одного слова, после чего выбрать слова из списка, который предлагает поисковик. Если запрос длинный, то нужно набрать фразу отдельно по словам. Каждая ПП может удаляться, для этого сбоку от фразы предусмотрен крестик.

Длинные. ПП Яндекс перетерпели сильные изменения в 2017 году. Они коснулись обработки длинных пользовательских запросов. В 2016 году пользователями часто вводились запросы длиной до 7 слов. Сегодня длинные запросы подсвечиваются и в поиске работают соответствующие подсказки.

Фактоиды. Такие ПП предназначены для мобильного поиска. Они подсвечиваются когда пользователь вводит конкретный запрос, к примеру «факты», «пробки», «погода». При вводе фразы «погода в Санкт-Петербурге», под поисковой строкой можно увидеть подсказку, где отображается текущая температура. Если говорить о Яндекс.Видео, то в данной ситуации в подсказки включены номера отдельных серий или сериалов. Изначально пользователю нужно выбрать сезон, далее появляется возможность выбор необходимой серии. Если вводится название конкретного фильма, то при помощи подсказки Вы получаете быстрый доступ к нему в виде прямой ссылки.

Исторические. Система запоминает запросы, которые уже вводились пользователями, поэтому они приоритетно подсвечиваются в поисковой выдаче. Раньше пользоваться такими подсказками можно было исключительно на ПК, но сегодня они доступны и на телефонах, а также в поисковых сервисах Яндекса. Особенность заключается в том, что если пользователи ищут что-либо под своим логином, то выполнив вход под этим же логином на другом устройстве, будет отображаться история его запросов.

Как попасть в подсказки?

Принято считать, что пользователи доверяют брендам, если он всплывает в поисковых подсказках. Это действительно так, ведь алгоритмы отбирающие запросы основываются также на популярности запросов. Яндексом не проводится репутационная экспертиза. Поисковик выполняет отбор слов и фраз, которые часто вводятся в поисковую строку. По этой причине, бренды, которые попадали в громкие скандалы, также обязательно попадут в подсказки. Вероятнее всего такие компании будут отображаться на верхней строке, так как их все обсуждают, в сам поисковик проводит обновление «горячих» запросов каждые 30 минут.

Компания никак не может оказать влияние на включение собственных наименований в ПП. Агентства, которые предлагают конкретные услуги, зачастую просто накручивают запросы в поисковой системе. Для этого применяются специальные программы, но также это могут сделать фрилансеры вручную. При этом стоит отметить, что попадание компании в подсказки зачастую – результат эффективной работы отдела по пиару. Специалисты советуют разбавлять бренды при помощи стандартных способов. От узнаваемости и востребованности компании и ее продукции зависит быстрота попадания в ПП их наименования. В особенности этот момент является актуальным для брендов регионального масштаба, так как в данном случае конкуренция существенно ниже.

Накрутка поисковых подсказок

Особенность в том, чтобы пользователь при вводе высококонкурентных запросов в подсказах получал необходимые для Вас бренды и запросы, под которые оптимизирована конкретная страница. Обычно накрутку выполняют пользователи за день при помощи специальных площадок за счет ввода необходимых запросов в поисковик.

Многие эксперты отмечают, что этот способ продвижения можно отнести к «черным». Его применение не рекомендуют, так как это может повлечь за собой санкции поисковиков. Помимо этого, поисковые системы на регулярной основе проводят проверку и удаление накрученных подсказок.

Зачем нужна?

Если учитывать небольшие сайты или ресурсы, которые ведут борьбу за каждого отдельно взятого посетителя, то это отличная возможность для получения дополнительного трафика. Со 100% уверенностью можно говорить о том, что поисковые подсказки эффективно работают в Яндексе, но при этом, также есть определенные изменения и в Гугле.

Возможно усиление эффекта сайта, который уже был раскручен и попал в ТОП. При помощи подсказок можно привлечь внимание к интернет-ресурсу. При наборе ключевого запроса пользователем, он уже видит на первых позициях нужный нам модифицированный запрос и велика вероятность, что он кликнет именно по нему.

Также стоит отметить, что метод позволяет быстро и эффективно получать целевой трафик абсолютно для любых сайтов. Это в свою очередь улучшается на поведенческих факторах, что позволяет подниматься основным запросам в ТОП. К слову, накрутка поведенческих факторов проводится более безопасными способами специализированными сервисами, которые используют белые методы. Один из таких сервисов – traff.org, который имеет отличную репутацию и предоставляет гарантии.

Советы и рекомендации

Применение ПП в продвижении – важная и нужная задача для каждого СЕО-специалиста. Благодаря грамотной оптимизации документов с учетом ПП возможно получение большего целевого ограниченного трафика. Специалисты рекомендуют обновлять подсказки как минимум один раз в два месяца. При менее регулярном проведении этой процедуры, велика вероятность потери весомой доли трафика.

Полезные советы:

Рекомендуется проверять список ПП с учетом приоритетных запросов как минимум раз в два месяца.

В семантику должны обязательно быть включены поисковые подсказки.

Важно своевременное реагирование на изменения частоты подсказок.

Важен разумный подход к выбору посадочных страниц для ПП (изучение выдачи, анализ документов для выявления тех, которые максимально отвечают на выдачу пользователей). При отсутствии таких документов, они создаются.

В отдельных ситуациях недостаточно прямого вхождения ПП в мета-данные и текст (для этого контент нужно расширять).

Как еще можно использовать подсказки в поисковой системе? Как уже отмечалось ранее, продвижение возможно не только по отношению к названию бренда, но и по запросам, по которым сайт уже находится в ТОПе. В чем преимущество такого способа? Так, Вы сможете еще на один шаг приблизить пользователей к Вашему сайту, ведь фактически, Вы побуждаете их задавать вопросы, по которых гарантированно будете находиться на первой странице выдачи.

К примеру, если Ваш интернет-ресурс занимает третью позицию в Yandex по НЧ запросу «ремонт мобильных телефонов в Казани». Обеспечив этому запросу высокую цитируемость и большую частоту в ввода в поиске в конкретном регионе, велика вероятность того, что он попадет в подсказки и будет работать на привлечение трафика.

При этом в продвижения коммерческих и брендовых запросов есть определенные отличия. При продвижении коммерческих запросов важно добиваться точного ввода запроса в поисковой системе, а это возможно за счет привлечения силы пользователей. Для побуждения пользователей к вводу целевого запроса, без использования сервисов по накрутке, можно немного схитрить. Для этого достаточно попросить друзей и знакомых пробивать этот запрос в поисковике. Для поисковиков это будет выглядеть максимально естественно и не будет вызывать у них никаких вопросов. Также эффективный вариант – распространения в социальных сетях ссылки на результаты поисковой выдачи с мотивацией кликнуть по этому линку. Это позволит увеличить частоту показа выдачи по конкретному запросу.

Выводы

Попадание бренда в поисковые подсказки – невероятно сложная задача. Для этого требуется провести комплексную работу:

Ведение маркетинговой активности (реклама, обзоры, статьи, посты, видео).

Обеспечение высокого качества интернет-ресурса и надлежащего сервиса.

Большая сложность для компаний, работающих в популярной коммерческой нише (к примеру, техника и электроника), которые конкурируют с настоящими гигантами рынка. Что же касается ритейлеров, производителей и поставщиков услуг в узких сегментах (в том числе региональных), то здесь вне всяких сомнений можно приложить все усилия, чтобы попасть в подсказки, что позволит получить большую выгоду.